رغم اهتمام باريس سان جيرمان بضمه.. غريزمان يتمسك بالاستمرار مع برشلونة

تحول موقف الدولي ”الفرني أنطوان غريزمان“ نجم فريق برشلونة الإسباني من الاستمرار بين جدران النادي الكتالوني إلى لغز محير خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت عدة تقارير إلى رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في استقدام نجم المنتخب الفرنسي في إطار صفقة عودة البرازيلي نيما ردا سيلفا لصفوف البلوغرانا.

وكشفت إذاعة ”راديو ماركا“ الإسبانية عن موقف غريزمان من الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

ويسعى النجم الفرنسي إلى البقاء مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، وتحقيق نجاحات بقميص الفريق الكتالوني بعد أن قدم مستوى متذبذبًا في موسمه الأول مع الفريق بعد انضمامه من أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشار ”راديو ماركا“ إلى أن غريزمان لا يملك أية خطط لمغادرة برشلونة في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من أن تقارير الصحف الإسبانية تربطه يوميًا بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان إلا أن كل ما يشغل بال جريزمان هو الحصول على القميص رقم 7 في الموسم المقبل بدلًا من قميصه الحالي والذي يحمل رقم 17.

وكانت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية قد أكدت، صباح اليوم، أن إدارة باريس سان جيرمان مهتمة للغاية بضم غريزمان، الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن غريزمان قد يتم إقحامه في صفقة انضمام نيمار إلى الفريق الكتالوني، خاصة في ظل رغبة برشلونة بتخفيض المقابل المطلوب لحسم هذه الصفقة.