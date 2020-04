سوشيال ميديا الرياضة: محمد صلاح يتدرب مع ابنته.. بيتر تشيك يستعرض قدرته على الشعوذة

View this post on Instagram

Buenas a todos! Para recordar buenos momentos en esta época sin fútbol, durante los próximos 5 días voy a publicar fotos de mis partidos favoritos en cada uno de mis equipos: @fcbasel1893 @s04 @sevillafc @fcbarcelona y @hns_cff ???? Os animo a todos a publicar las fotos de vuestros partidos favoritos con el hashtag #los5deRakitic Hey everybody! During this period without football, let’s remember some great moments. I will post photos from my favorite games in each of my teams during the next five days (one per day). I encourage you all to post photos of your favorite games with the hashtag: #the5ofRakitic