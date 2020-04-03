سوشيال ميديا الرياضة: محمد صلاح يتدرب مع ابنته.. بيتر تشيك يستعرض قدرته على الشعوذة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بيتر تشيك يستعرض قدرته على الشعوذة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي فيديو للحارس السابق بيتر تشيك ومدير الكرة الحالي وهو يراوغ مجموعة من الكرات، وعلقت الصفحة، قائلة:“يجعل الشعوذة سهلة“.

محمد صلاح يتدرب مع ابنته في فناء المنزل

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يلعب مع ابنته في فناء المنزل

راكيتيتش يستعيد ذكريات مشواره مع كرة القدم

نشر إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع الأندية التي مثلها خلال مشواره مع كرة القدم، وعلق اللاعب، قائلًا:“مرحبًا بكم ، خلال هذه الفترة دون كرة القدم، لنتذكر بعض اللحظات الرائعة، سأقوم بنشر صور من مبارياتي المفضلة مع فريقي خلال الأيام الخمسة المقبلة، وأشجعكم جميعًا على نشر صور لألعابكم المفضلة مع علامة التصنيف“.

سيميدو: الشارع أفضل مدرسة لكرة القدم

نشر نيلسون سيميدو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ خلال فترة طفولته، وعلق اللاعب، قائلًا:“ كانت الشوارع أفضل مدرسة لكرة القدم“.

كاسيميرو يتواصل مع الأطفال المشردين

نشر كاسيميرو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء تواصله مع بعض الأطفال المشردين عبر الفيديو كونفرانس والذين يقيمون في إحدى المؤسسات الخيرية، وعلق اللاعب، قائلًا:“ابتساماتهم هي أفضل انتصار لنا“.

أوزيل يشكر الشعب الهندي

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ كرسالة من الشعب الهندي إلى اللاعب، والذي علق، قائلًا:“لقد تلقيت للتو هذه الرسائل من بعض المؤيدين في الهند، حقًا نقدّر أن أفضل تمنياتي لكم جميعًا خلال تلك الفترة الصعبة في بلدكم من عائلتي“.

Just got these messages from some supporters in #India. ???????????????????? Really appreciate that ????????❤️ Best wishes back to all of you during that difficult time in your country from my family! #staysafe #allthebest #M1Ö pic.twitter.com/zVn2JI2Go3 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 3, 2020

روديغر يدعم مبادرة ركل كورونا

نشر أنطونيو روديغر لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمبادرة هزيمة فيروس كورونا، وعلق اللاعب، قائلًا: ”يجب علينا معًا القيام بعزل أقوى لمقاومة خصمنا الغريب، معًا يمكننا القيام بذلك، أنا الآن أؤيد المبادرة، ركل كورونا“.

Gemeinsam müssen wir jetzt unseren härtesten Gegenspieler isolieren ???????????? Gemeinsam schaffen wir das. ???????? Ich unterstütze nun auch die Initiative @WeKickCorona. @leongoretzka_ #CoronaOut #Hustle pic.twitter.com/YpuGsPqZzu — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) April 3, 2020

فابريغاس يدعو للمشاركة في مهرجان الحب والكتاب

نشر النجم الإسباني سيسيك فابريغاس صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للإعلان عن مهرجان سانت جوردي أو ما يسمى بـ“عيد الحب والكتاب“، وعلق اللاعب، قائلًا:“شارك في مهرجان سانت جوردي“.

إنيستا يشكر أطباء إسبانيا

نشر النجم الإسباني إنيستا فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زوجته وجه خلاله التحية لأطباء إسبانيا، حيث علق اللاعب، قائلًا: ”من اليابان أردنا أيضًا أن نرسل إليكم شكرنا“.

Desde Japón también queríamos haceros llegar nuestro agradecimiento ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/4L4FZSPg40 — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) April 3, 2020

ثيو هيرنانديز يهنئ مويا بعيد ميلاده

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لزميله أنخيل مويا بمناسبة عيد ميلاده، وعلق هيرنانديز، قائلًا:“أتمنى أن تحقق أكثر من ذلك بكثير، أنخيل مويا“.