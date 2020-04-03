إعلامي كولومبي يحذر فالكاو من الانضمام لنادي الهلال السعودي.. تعرف السبب (فيديو)‎

قال الإعلامي الكولومبي ستيفن آرس إن المهاجم راداميل فالكاو سيرتكب خطأ مهنيًا حال انتقاله من غلطة سراي إلى نادي الهلال السعودي.

وتابع خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة ”comutricolor“:“اللاعب سيقضي على حياته المهنية مع منتخب بلاده مبكرًا حال الرحيل عن غلطة سراي والانتقال لصالح الفريق السعودي“.

وأضاف:“أعتقد أن الأمر لا يعدو كونه شائعة، ومن الصعب رحيل فالكاو عن النادي التركي، واللاعب يبلغ من العمر 35 عامًا وحال انتقاله للهلال سيكون عليه نسيان الانضمام لمنتخب كولومبيا“.

وأكمل تصريحاته، قائلًا:“الدوري السعودي غير متابع من قبل الإعلام الكولومبي، وبالتالي ستخفت الأضوء عن اللاعب ولن يكون في دائرة اهتمام الجهاز الفني للمنتخب“.

''Falcao está dando pasos para que su ciclo en la Selección termine '', @stevenarce ⚽????????????#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/c5JgrFF0yi — ????¡Quédate en casa!???? Saque Largo???? (@SaqueLargoWin) April 1, 2020

وكانت صحيفة ”onzemondial“ قد ذكرت أن اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو لن يغادر تركيا وناديه الحالي غلطة سراي، رغم الأنباء التي تحدثت عن ارتباط اسمه بكل من الهلال السعودي، والسد القطري.

وقالت الصحيفة إن اللاعب يشعر بالراحة في تركيا، وإنه قدم تبرعًا ضخمًا لأحد المستشفيات في مدينة أزمير كمساهمة منه في الوقوف مع البلد ضد جائحة كورونا.