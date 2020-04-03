”يويفا“ يهدد الاتحادات الأوروبية من إلغاء الدوريات المحلية

اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ في رسالة للاتحادات المحلية والأندية، أن قرار إلغاء الدوريات المحلية سابق لأوانه ومتسرع، مؤكدا على الأمل في استئناف المنافسات المتوقفة حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا وعدم تقليد النموذج البلجيكي.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أرسل رسائل لكل الاتحادات الرياضية والأندية، مؤكدا على عدم التسرع في إلغاء المسابقات المحلية في ظل إمكانية استئنافها وجاء فيها ”نحن متأكدون أن المسابقات بإمكانها العودة والانطلاق مجددا في الأشهر القادمة وفق الظروف التي ستمليها السلطات العامة“.

واعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن إلغاء المسابقات بشكل نهائي قرار متسرع وسابق لأوانه فاتحا المجال للعب صيفا، وجاء في رسالته ”بإمكانكم اللعب في يوليوز وأغسطس وفعل نفس الشيء مع مسابقاتنا“.

كما طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتسيير وتنسيق مشترك لتقييم الوضع وإعادة جدولة المرحلة الثانية.

وهدد الاتحاد الأوروبي الدوريات التي لا تكمل مسابقاتها بأنها ستجد صعوبة في المشاركة في المسابقات الأوروبية وجاء في رسالته ”المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي تحددها النتيجة الرياضية التي تم الحصول عليها من منافسة وطنية كاملة والإلغاء المبكر يثير الشكوك حول احترام هذا الشرط“.

كما أكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيعيد جدولة مسابقاته للموسم المقبل في حال لم تتمكن المسابقات الحالية من الذهاب في نفس مسار نهاية الموسم الحالي في الدوريات المحلية.

ووقّع الرسالة بالإضافة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم رابطة الأندية الأوروبية ورابطة الدوريات الأوروبية.