تطورات تجديد عقد تير شتيغن مع نادي برشلونة

أكدت تقارير إسبانية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني استأنفت مفاوضاتها مع الألماني مارك آندري تير شتيغن لتمديد تعاقده مع النادي، على الرغم من الأزمة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

أولوية مطلقة

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن تمديد عقد تير شيتغن يعد أولوية مطلقة بالنسبة للإدارة الكتالونية، التي لن تدخر أي جهد للحفاظ على إحدى الركائز الأساسية في الفريق طوال السنوات الماضية.

وتواصل مسؤولو برشلونة مع ”جرد فوم بروخ“ وكيل أعمال الحارس الألماني خلال الأيام القليلة الماضية، للمضي قدمًا في المفاوضات التي توقفت خلال الفترة الماضية.

ويسعى برشلونة إلى ضمان استمرار تير شتيغن مع الفريق، إلا أن مطالب الحارس المادية ما زالت بعيدة عما يقترحه النادي.

ويدرك برشلونة أهمية الحفاظ على تير شتيغن كونه أحد أبرز حراس المرمى حول العالم، وفي ظل ترقب العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا لموقفه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة عقد مع ممثلي تير شتيغن 5 اجتماعات سابقة لمناقشة العقد الجديد.

ويريد تير شتيجن من إدارة البلوغرانا الاعتراف بدوره الحاسم مع الفريق، وتحقيق متطلباته كونه أحد أكثر اللاعبين مشاركة طوال المواسم السابقة.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أنه حال الاتفاق سيتم تنفيذ بنود العقد الجديد بداية من الموسم المقبل، ولن يتم الانتظار حتى نهاية عقد الحارس بنهاية الموسم المقبل.

ويسعى تير شتيغن إلى الحصول على راتب سنوي صافٍ بقيمة 10 ملايين يورو، إلى جانب بعض المزايا الأخرى.

وكان برشلونة قد عرض على تير شتيغن التمديد حتى 2024 على أن تتم زيادة راتبه بشكل تدريجي حتى يصل إلى الشريحة المطلوبة في العام الأخير وهو ما تم رفضه.

وقدم النادي الكتالوني عرضًا جديدًا بزيادة في الراتب السنوي على أن يستمر العقد حتى العام 2025، مع خيار التجديد لثلاثة مواسم أخرى، إلا أن التوقعات تشير إلى عدم موافقة تير شتيغن.

ويدرك مسؤولو برشلونة أن الحارس الألماني صعب للغاية في المفاوضات، إلا أنهم يثقون في التوصل إلى اتفاق في نهاية الأمر.