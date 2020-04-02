رسميا.. أتلتيكو مدريد يخفض أجور لاعبيه

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني رسميا موافقة لاعبيه على تخفيض رواتبهم بنسبة 70% للمساهمة في الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعاني منها النادي جراء إيقاف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الخميس، إن لاعبي الفريق الأول الجهاز الفني سيساهمون بالتساوي في خفض أجورهم لتعويض رواتب 430 موظفًا في النادي تأثروا بتوقف النشاط الكروي.

وتسبب توقف النشاط الرياضي في البلاد والعالم جراء إجراءات العزل العام نتيجة فيروس كورونا في أزمة اقتصادية لكل أندية العالم؛ نظرا لخسارتها مبالغ كبيرة من تذاكر المباريات وعقود الرعاية والبث التلفزيوني.

ولذلك أعلن النادي أنه ”بهدف ضمان مستقبله، اتخذ قرارًا بتنظيم العمل المؤقت بحيث يتم تخفيض أجور اللاعبين نظرا لتوقف النشاط“.

ويدرك اللاعبون والمدربون في الفريق الأول للرجال ضرورة مساهمتهم من أجل أن يتحمل النادي التأثير الاقتصادي الحالي.

ويأتي التخفيض بنسبة 70٪ في رواتب الجهاز الفني واللاعبين في الفريق الأول للرجال والسيدات والفريق الثاني للرجال حتى زوال إجراءات العزل التام في إسبانيا.

تأتي هذه الخطوة بعد خطوة مماثلة اتخذها برشلونة وكذلك يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي الذي أعلن موافقة لاعبيه على تخفيض أجورهم خلال الفترة من مارس/ اذار وحتى يونيو/ حزيران لمساعدة النادي على تجاوز الأزمة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن إنتر ميلان أيضا اقترب من التوصل لاتفاق مع لاعبيه على تخفيض أجورهم.