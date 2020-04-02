الخطة شبه المؤكدة لعودة الدوري الإسباني

كشفت إذاعة ”أوندا سيرو“ الإسبانية عما سمته بالخطة الأشبه بالمؤكدة لاستئناف منافسات الدوري الإسباني من جديد بعدما توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ”أوندا سيرو“ فإن الخطة هي أن يستأنف الدوري الإسباني بتاريخ 1 يونيو المقبل، على أن ينتهي بتاريخ 31 يوليو، كما يقام نهائي كأس الملك في الخامس من أغسطس المقبل.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء المنافسات ستحصل الأندية على راحة عدة أسابيع قبل انطلاق الموسم الجديد.

كانت صحيفة ”ماركا“ قد بثت أملاً جديداً في استئناف مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، إن رابطة الدوري الإسباني، الليغا، بعثت خطابات إلى أندية الدوري، تتضمن بروتوكولا يتعين على جميع الأندية اتباعه لعودة التدريبات مرة أخرى، تمهيداً لاستئناف المسابقة، حال النجاح في السيطرة على تفشي وباء ”كورونا“.

وأكدت ”ماركا“ أن بروتوكول استئناف التدريبات يتضمن 3 مراحل: الأولى تتم حالياً بالفعل، وهي التدريبات البدنية التي يمارسها اللاعبون في العزل الصحي الإجباري لكل منهم، والثانية هي بدء التدريبات على مجموعات صغيرة لا تتجاوز 8 لاعبين، والثالثة العودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.

وتابعت: ”ينص البروتوكول على إجراء اختبار فيروس ”كورونا“ على جميع اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية، إضافة إلى عائلات اللاعبين والمدربين وكل أفراد الجهاز، وذلك قبل 72 ساعة على الأقل من العودة إلى التدريبات بشكل طبيعي“.

وأشارت إلى أن العودة إلى التدريبات الجماعية الكاملة ستكون قبل 15 يوماً على الأقل من استئناف المباريات مرة أخرى.