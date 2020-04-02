ناد يهدد بالانسحاب من المباريات حال استئناف مباريات الدوري الإيطالي

قال رئيس بريشيا، متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إنه لا يوجد منطق لمحاولة استكمال الموسم، وإنه سيفضل الانسحاب من المباريات على أن يدفع بفريقه إلى أرض الملعب.

واتخذت إيطاليا إجراءات العزل العام، منذ التاسع من مارس آذار، وقال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، يوم الأربعاء، إن هذه القيود ستبقى حتى 13 أبريل نيسان الجاري على الأقل.

وأضاف كونتي، أن الحكومة ستبدأ تخفيف بعض القيود بعد موافقة المستشارين العلميين، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وفي المقابل، لا يوجد أي مؤشرات على موعد استئناف مباريات كرة القدم، أو حتى تدريبات الأندية في إيطاليا.

وقال ماسيمو تشيلينو رئيس بريشيا لصحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، اليوم الخميس: ”لم يعد هناك أي منطق في هذا الموسم“.

وأضاف: ”لقد توقفنا ولن يعود أي فريق كما كان، وستقام المباريات خلف الأبواب المغلقة، كما أن هناك خطورة على صحة الرياضيين. بالنسبة لي العودة إلى العمل سيعد نوعا من الجنون التام“.

وتابع: ”إذا أجبرونا على اللعب، فإني سأرغب في عدم الدفع بالفريق والخسارة 0/3 احتراما لمواطني بريشيا وأحبائهم غير الموجودين معنا“.

وعادة ما يعتبر الفريق المنسحب مهزوما 0/3.

كما رفض تشيلينو فكرة امتداد الموسم إلى أغسطس آب أو سبتمبر أيلول، وفنّد تكهنات أنه يفعل ذلك لإنقاذ بريشيا من الهبوط، قائلا إن الفريق يستحق الوجود في مكانه الحالي، ”وأنا المسؤول عن ذلك“.