مفاجأة.. يوفنتوس يرفض التتويج بلقب الدوري الإيطالي

فجر غابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مفاجأة بالتأكيد على أن فريق يوفنتوس رفض منحه لقب الدوري الإيطالي على الطاولة في حال إلغاء المسابقة، مؤكدا صعوبة الأمر، لكون عدة فرق تنافس على اللقب.

وقال جرافينا حول منح اللقب دون استكمال الدوري ليوفنتوس: ”أعتقد أن إنهاء اللقب بهذه الطريقة أمر معقد وظالم لعدة فرق ويؤدي لحالة طوارئ قانونية وسط حالة وبائية طارئة، لكون هناك عدة فرق نافست على اللقب في ثلثي المنافسة. يوفنتوس من خلال رئيسه عبر عن رفضه التتويج بهذه الطريقة“.

وتم إيقاف الدوري الإيطالي بسبب كورونا في ظل تصدر يوفنتوس للمسابقة.

وأضاف رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: ”هناك أيضا الفرق المتأهلة للمسابقات الأوروبية وقضية الصعود والنزول. هناك فريقان يصعدان والثالث يلعب لقاءات السد. سأحاول أن أنهي المنافسات على أرضية الملعب، قضاء الصيف في المحاكم سيكون عملا ذا مسؤولية كبيرة“.

وقدم غابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مقترحا جديدا لاستئناف منافسات الدوري الإيطالي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا والذي ضرب إيطاليا بشكل كبير في القارة الأوروبية.

وقال جرافينا في تصريحات نشرتها الصحافة الإيطالية :“ لا أحد قادرا اليوم على وضع تنبؤات طالما حالة الطوارئ الصحية تبقي المجتمع تحث السيطرة، إنها حالة فريدة في العالم، لكن ما أن يتم التغلب عليها سيتعين علينا أن نبدأ مرة أخرى وتخطيط مسار للعودة، وكرة القدم تتساءل كيف ستكون العودة. الأولوية بالنسبة لنا إنهاء الدوري“.

وأكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ضرورة حل مشاكل اللاعبين والعمال في القطاع لتجنب مشاكل قضائية في الصيف وقال :“ يجب علينا تحديد لوائح الفرق وتجنب صيف مليء بالتقاضي“.

وأضاف متحدثا عن موعد عودة الدوري الإيطالي :“ حتى حدود 18 أبريل علينا إغلاق الفرضيات حول عودة المنافسات، التي قد تبدأ من 20 مايو أو في بداية يونيو كفرضية أخيرة“.

وأكد أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيطلب من الهيئات الدولية السماح باللعب في يوليو، وقال :“ نعتمد أيضا على كون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم سيعطياننا الضوء الأخضر وإمكانية اللعب في يوليو“.