أغلفة الصحف الرياضية: نيمار ـ لاوتارو الإثنين معا.. مولد نجم.. ومكافحة فيروس الدوري الإسباني (صور)

شكلت أخبار الانتقالات ومصير عدة لاعبين وموعد عودة عدة منافسات، بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، وقرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية واللاعبين في السعودية ومصير الدوري الإماراتي وتكريم مارسيليا لبابي ديوف.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية :

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على خطة رابطة الدوري الإسباني للعودة إلى المنافسات، والبداية من التدريبات، وكتبت :“ مكافحة فيروس الدوري الإسباني ”.

كما تحدثت عن قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتبت :“ اليويفا يقبل اللعب في يوليو وأغسطس ”.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد في عهد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل البرازيلي أرثر ميلو في برشلونة وكتبت :“ أرثر ميلو لا يمس ”.

كما تحدثت عن عرض برشلونة للوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلانو وكتبت :“ برشلونة يمنح لوتارو 7 ملايين يورو في السنة ”.

كما تحدث عن قرارات الاتحاد الأوروبي بتأجيل مسابقات الأندية، وتقديم برشلونة لخطة خفض الرواتب وتطبيق قانون العمل الإسباني.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على صفقات برشلونة الكبرى المنتظرة وكتبت :“ نيمار – لوتارو : الإثنين معًا ”.

كما تحدثت عن قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد اجتماعه بممثلي الاتحادات المحلية، حيث أجل كل مسابقاته لفائدة المسابقات المحلية.

كما أجرت حوارًا مع بيبي راينا حارس أستون فيلا الإنجليزي، والذي قال :“ لا أفتقد كرة القدم ”.

آس

ركزت الصحيفة على النجم المغربي، أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد المعار لبروسيا دورتموند، وتحدثت عن اهتمام كبار أوروبا بخدماته، وكتبت :“مولد نجم ”.

كما تحدثت عن إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس وقرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتأجيل عدد من مسابقاته التي كانت مقررة في الصيف.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إلغاء بطولة ويمبلودن للتنس، وكتبت :“ إلغاء بطولة ويمبلدون ”.

كما تحدثت عن وفاة بابي ديوف الرئيس السابق لأولمبيك مارسيليا، وكتبت :“تكريم أولمبيك مارسيليا لبابي ديوف ”.

كما اهتمت بالبرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، وكتبت :“ نيمار في الفرقة المحصورة ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تصريح رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حول موعد عودة الدوري الإيطالي، وكتبت :“ بداية من 20 مايو ”.

كما تحدثت عن قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بشأن قوانين اللعب المالي النظيف، وكتبت :“ قانون اللعب المالي النظيف : مهلة أطول للأندية ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بشأن موعد عودة الدوري الإيطالي، وكتبت :“ كل العالم في الصيف على أرضية الملعب ”.

كما تحدثت عن اهتمام نابولي بالمهاجم الأوروغوياني، إيدينسون كافاني، لاعب باريس سان جرمان، وأجرت حوارًا مع بيانيتش الدولي البوسني، لاعب يوفنتوس.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على صراع الأهلي ومدربه جروس، وكتبت :“ جروس يشتكي والأهلي : الفيفا مو فاضي لك ”.

كما تحدثت عن تصريحات النجم البرازيلي بيتروس، وكتبت :“ بيتروس : السعودية أمن وأمان ”.

كما اهتمت بأخبار الأندية واللاعبين وكتبت :“ الاتفاق يستعيد سليتي والبركة “ و “ سيماو يعد التقارير ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مصير الدوري الإماراتي، وكتبت :“ تحديد مصير الدوري قبل منتصف أبريل ”.

كما تحدثت عن انتخابات الاتحادات، وكتبت :“ انتخابات الاتحادات في موعدها “ وعن مبادرة رابطة المحترفين، كتبت :“ المحترفين تطلق مبادرة مجتمعية “ مهارتك مساهمتك ”.

الصحيفة اهتمت بملف دولي، وكتبت :“ نجوم العالم ينضمون لمبادرة “ خليك نشيط وخليك سليم “ و “ كريستيانو رونالدو الملياردير الثالث “ و “ تعليق مباريات دوري أبطال أوروبا ”.