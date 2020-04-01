سيرجيو راموس يرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة

كشفت تقارير صحفية إمكانية رحيل سيرجيو راموس عن نادي ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وقال موقع le10sport الفرنسي إن راموس يرفض مسألة تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، وينوي الرحيل عن ريال مدريد في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مرض بالنسبة له.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن راموس، البالغ من العمر 34 عاما، يدرس جديا الانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، كي يلعب إلى جوار زميله السابق في ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن الميرينغي في صيف 2018 إلى البيانكونيري، مقابل 120 مليون يورو، وراتب سنوي يصل إلى 100 مليون يورو.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في صيف 2021، ولم يتم الوصول إلى اتفاق حول تجديد العقد مع النادي الملكي حتى الآن.

وعادة ما تشهد مفاوضات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد العديد من الخلافات، حيث كان اللاعب قريبا من الرحيل عن النادي الملكي إلى مانشستر يونايتد في صيف 2015، نتيجة بعض الخلافات الخاصة بتجديد التعاقد، إلا أنه استمر بعد الوصول إلى حل وسط مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وتوترت العلاقات بين راموس وبيريز منذ فترة، بعد تقارير أشارت إلى رغبة راموس، قائد الريال، في الرحيل عن الميرينغي دون مقابل، وهو الأمر الذي رفضه بيريز تماما.

وشارك راموس هذا الموسم في 34 مباراة مع ريال مدريد، وأحرز 7 أهداف، وهو ثاني هدافي الفريق وراء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.