أغلفة الصحف الرياضية: ”ثورة في عالم كرة القدم“.. و“يوم حسم دوريات العالم“.. و“قلوب ذهبية“ (صور)

شكل مصير الدوريات الأوروبية والصفقات الكبيرة وخطة إنقاذ كرة القدم من الأزمة الاقتصادية، بسبب تفشي فيروس كورونا، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بقرارات لجنة الحكام في الدوري الإماراتي وأخبار اللاعبين والأندية في السعودية، وتخفيض الرواتب في عدة أندية ومستقبل عدة لاعبين في ريال مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مصير الصفقات الكبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي سببها انتشار فيروس كورونا على الأندية، وكتبت: ”انتهى زمن صفقات 100 مليون يورو“.

كما تحدثت عن ريال مدريد من خلال شكوك بشأن عودة بعض المعارين والنجم الشاب البرازيلي رودريغو القادم من معقل بيليه الملك البرازيلي فريق سانتوس.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعاقدات برشلونة المنتظرة الكبيرة، وكتبت: ”نيمار – لوتارو: النقاش الكبير“.

كما تحدثت عن تفاصيل الاتفاق الذي تم بين إدارة برشلونة ولاعبي الفريق حول تخفيض الرواتب.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد يدرس تخفيض الرواتب ويقتفي أثر برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أثار أزمة انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي على مستقبل كرة القدم، وكتبت: ”ثورة في كرة القدم“.

كما اهتمت بخطط برشلونة لتمديد عقود نجومه، وكتبت: ”خطة برشلونة لتمديد عقود ميسي وتير شتيغن وسيميدو“.

آس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد الذي يتوافر على قائمة بـ 37 لاعبا تتضمن أيضا المعارين، ويحتاج زيدان للتخلص من 12 لاعبا، وكتبت: ”12 لاعبا المتبقي“.

كما تحدثت عن خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لإنقاذ كرة القدم من أزمة فيروس كورونا، وكتبت: ”الفيفا يستعد بخطة مارشال“.

كما اهتمت بقبول اللاعبين تخفيض أجورهم لكنهم ضد تطبيق قانون العمل الإسباني في حقهم.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على وفاة بابي ضيوف الصحفي ورئيس أولمبيك مارسيليا السابق بفيروس كورونا، وكتبت: ”بابي مات“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الاقتراحات الجديدة لاستكمال الدوري الإيطالي المتوقف بسبب فيروس كورونا، وكتبت: ”الدوري في ملاعب محايدة“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تبرع عدة لاعبين ونجوم بأموالهم لمكافحة فيروس كورونا، وكتبت: ”قلوب ذهبية“.

كما تحدثت عن إنتر ميلان، وكتبت: ”إنتر جيد“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قرار فيفا بشأن رواتب اللاعبين، وكتبت: ”الفيفا يشجع على تخفيض الرواتب“.

كما تحدثت عن قضايا تهم الأندية واللاعبين في فترة الحجر الصحي، وكتبت: ”النفسية تهدد اللاعبين“، و“الاتحاد يسلم التقارير“، و“قهوجي: تمرين الملعب لا يعوض“، و“ مدرب العدالة طباخ“.

واهتمت بملف الكرة العالمية، وكتبت: ”السيناريوهات تحاصر الإنجليزي“، و“بارتوميو: لن نفلس“، و“اليوم حسم دوريات العالم“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على قرارات تخص الحكام في الدوري الإماراتي، وكتبت: ”الحكام“ تطبق غرامات القرارات الخاطئة“.

كما تحدثت عن تجيل مصير مدرب المنتخب الإماراتي، وكتبت: ”تأجيل مناقشة مصير يوفانوفيتش“.

وتحدثت عن مجالس الاتحادات، وكتبت: ”القوائم المغلقة تحدد مصير مجالس الاتحادات“.

اهتمت الصحيفة بملف الكرة العالمية، وكتبت: ”تمديد إيقاف الدوري الألماني حتى نهاية أبريل“، و“أياكس يفسخ عقد نوري بعد الإفاقة“، و“إفلاس رغبي أمريكا“.

الصحف البريطانية

ستار

ركزت الصحيفة -أيضا- على ملف تخفيض رواتب اللاعبين، وعنونت: ”حرب الرواتب لدانيل ليفي“، رئيس توتنهام يطالب لاعبيه بخفض رواتبهم.

ديلي إكسبريس

تطرقت -أيضا- الصحيفة للحديث عن رئيس توتنهام وقضية خفض الرواتب، وعنونت: ”- هذا أمر قوي من دانيل“، ليفي يطالب لاعبيه بقبول خفض رواتبهم في اليوم ذاته الذي تم الإعلان فيه بأنه تقاضى 7 ملايين العام الماضي.