أغلفة الصحف الرياضية: تشبيه ميسي بـ“تشي جيفارا“ وخفض رواتب اللاعبين وموعد طوكيو 2020 الجديد

شكلت موافقة لاعبي برشلونة على خفض رواتبهم وصراعهم مع الإدارة وتأثير فيروس كورونا على الرياضة والموعد الجديد لأولمبياد طوكيو 2021 أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمصير مدرب المنتخب الإماراتي وقضية خفض رواتب اللاعبين في الدوري السعودي ومصير الدوري الإيطالي والدوري الإسباني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على غضب ميسي من إدارة برشلونة من خلال رسالته التي أكد فيها قبول اللاعبين بخفض الرواتب وكتبت: ”برشلونة ينهي صبر ميسي“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وأزمة فيروس كورونا وكتبت: ”ريال مدريد على أهبة الاستعداد لمواجهة الأزمة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على موافقة لاعبي برشلونة على خفض رواتبهم بنسبة 70% كما طلبت الإدارة حل الأزمة الاقتصادية للفريق وكتبت: ”شكرا“.

كما تحدثت عن حوارها مع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة وكتبت: ”ميسي قال نعم لخفض الرواتب منذ بداية المفاوضات“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على موافقة لاعبي برشلونة على خفض رواتبهم وكتبت: ”اتفاق من أجل برشلونة“.

كما تحدثت عن إصرار رابطة الدوري الإسباني على إنهاء الموسم وكتبت: ”رابطة الدوري مصرة على إنهاء الموسم: نعم أو نعم“.

آس

ركزت الصحيفة على موافقة لاعبي برشلونة على خفض الرواتب مع احتجاجهم على إدارة الفريق بسبب الشائعات والضغط الذي تمت ممارسته عليهم وكتبت: ”يقولون ما يكفي“.

كما اهتمت بتأجيل أولمبياد طوكيو وتحديد موعد جديد في صيف 2021.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على نجم أستون فيلا جاك غريليش الذي قام بخرق الحجر الصحي وكتبت: ”انتقال جاك غريليش نحو مانشستر يونايتد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني في الشك بعد خرقه الحجر الصحي، في الوقت الذي قدم فيه نجم أستون فيلا الاعتذار“.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت المجلة الفرنسية الشهيرة على وفاة المدرب الفرنسي الشهير ميشيل هيدالغو وكتبت: ”هيدالغو 1933-2020: حب كرة القدم“.

كما تحدثت عن لاعبي كرة القدم في إنجلترا وكتبت: ”إنجلترا.. حين يمثل اللاعبون النموذج“.

الصحيفة أجرت حوارا مع تيتي مدرب المنتخب البرازيلي وكتبت نقلا عنه: ”نيمار لاعب أساسي لكن يمكن تغييره“.

ليكيب

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي دخل في صراع من إدارة فريقه برشلونة قبل خفض الرواتب وكتبت: “ ليونيل ميسي.. تشي جيفارا برشلونة“.

كما تحدثت عما قاله مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة في حق مواطنه أولفييه جيرو حين طلبت منه المقارنة بينهما وكتبت: ”بنزيمة – جيرو: احتقار“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على مصير الدوري الإيطالي الدرجة الأولى ورغبة اللاعبين في اللعب وكتبت: ”اتركونا نلعب“.

كما أجرت حوارا مع الحارس الإسباني بيبي راينا حارس أستون فيلا و تحدثت عن الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو 2021.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير لقب الدوري الإيطالي في حال توقف المنافسات بشكل نهائي وإمكانية منحه ليوفنتوس وكتبت: ”اللقب على الطاولة؟ لا شكرا“.

كما تحدثت عن موافقة لاعبي برشلونة عبر القائد ليونيل ميسي على خفض أجورهم.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قرار خفض الرواتب في كرة القدم السعودية وكتبت: ”اتفاق يحسم تخفيض رواتب اللاعبين“.

كما تحدثت عن تدريبات وهوايات عدة لاعبين في الحجر الصحي في ظل توقف النشاط الرياضي.

الصحيفة اهتمت بالدوري الألماني وكتبت: ”بلاي ستيشين يحسم الدوري الألماني“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مدرب المنتخب الإماراتي وكتبت: ”المنتخبات تحسم مصير يوفانوفيتش“.

كما تحدثت عن قرار اتحاد الكرة بشأن فيروس كورونا وكتبت: ”اتحاد الكرة يضع مرافقه تحث تصرف الجهات المختصة“.

الصحيفة تحدثت أيضا عن موعد أولمبياد طوكيو ومواقف من تأجيله وكتبت: ”ميرزا: قرار تأجيل الأولمبياد صائب“.

الصحيفة اهتمت بتخفيض الرواتب في يوفنتوس وكتبت: ”خفض الرواتب يرفع أسهم اليوفي“.