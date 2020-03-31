رابطة الليغا تصر على استكمال منافسات الدوري الإسباني

اجتمعت رابطة الدوري الإسباني برؤساء الفرق الـ 42 التي تمثل أندية الدرجة الأولى والثانية للدوري الإسباني لمتابعة تطورات وضعية كرة القدم في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا واستمرار توقف النشاط الرياضي.

وبحسب صحيفة ”آس“ فإن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أخبر الفرق بتطورات الحالة خلال اجتماع عن بعد وأكد على خططه في إنهاء المسابقات حيث وضع 5 سيناريوهات محتملة لإنهاء المنافسات رغم كون بعض الفرق عبرت عن شكوكها في إمكانية إنهاء الموسم الحالي لكونه قد يؤدي للدخول في مواعيد الموسم القادم.

ويصر خافيير تيباس على إنهاء الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية ووضع موعد جديد لا يتجاوز 1 آب / أغسطس القادم، كما طرح فكرة اللعب دون جمهور وإلغاء عطلة أعياد الميلاد بالنسبة للموسم القادم.

وسيلتقي رئيس رابطة الدوري الإسباني برئيس جمعية اللاعبين للمرة الثالثة في أسبوع، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع اللعب في الصيف والعطلة ومختلف القضايا التي تهم اللاعبين خصوصا تقليص الرواتب.

من جهة أخرى، ناقش رؤساء الفرق الأزمة الاقتصادية التي سببها توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا مع رئيس رابطة الدوري الإسباني الذي أكد على دعم الفرق في قراراتها تطبيق قانون العمل الإسباني وتخفيض الرواتب في ظل الوضعية الحالية.

واقترح رؤساء الأندية تخفيض رواتب اللاعبين بشكل دائم ما بين 20 و28% في حال عدم إكمال الموسم و10% في حال اللعب دون جمهور.

واعتقد رؤساء الأندية أن الخسائر ستكون أقل بعدما كان التوقف شهرا كاملا، ولكن التوقف استمر لفترة أطول وأصبح يهدد ميزانيتها وإيراداتها ويضعها على حافة الإفلاس.

وسيجتمع رؤساء الفرق مرة أخرى يوم الثلاثاء مع رابطة الدوري الإسباني لمناقشة عدة قضايا تهم عقود اللاعبين والعمال من وجهة نظر قانونية للتقدم خطوة للأمام.