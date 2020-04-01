رئيس كالياري الإيطالي يعلن تنازل اللاعبين والعاملين بالنادي عن أجورهم لمدة شهر

قال توماسو جيليني، رئيس نادي كالياري المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن اللاعبين والعاملين بالنادي وافقوا على التنازل عن أجورهم لمدة شهر واحد لمساعدة النادي على تجاوز فترة التوقف الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوقف الدوري الإيطالي، مثل باقي المسابقات المحلية حول العالم، ولا يوجد أي مؤشر على موعد استئنافه مرة أخرى رغم أن الاتحاد المحلي قال إنه يريد إنهاء الموسم.

وقال جيليني في مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية في سردينيا اليوم: ”ألاحظ شعورا طيبا بالمسؤولية. تخلى العاملون بالنادي وليس اللاعبون فقط عن أجورهم لمدة شهر.

”هذه لفتة طيبة تشير إلى شعور كبير بالمسؤولية تسمح لنا بتقليص الخسائر، وفي حال عدم استئناف المسابقة مرة أخرى سنرى ما يمكن أن نفعله في الشهور القليلة المقبلة، حتى الآن يسعنا فقط توجيه الشكر لكل من قام بهذه اللفتة الطيبة“.

وأعلن يوفنتوس حامل اللقب يوم السبت الماضي موافقة لاعبيه على تخفيض أجورهم خلال الفترة من مارس آذار وحتى يونيو حزيران لمساعدة النادي على تجاوز الأزمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إنتر ميلان أيضا اقترب من التوصل لاتفاق مع لاعبيه على تخفيض أجورهم.