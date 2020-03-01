فوز درامي لروما على كالياري يقربه من المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي

حقق روما فوزا دراميا على مضيفه كالياري بنتيجة 4/3 اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، على ملعب سردينيا آرينا.

ووضع جواو بيديو غلفاو كالياري في المقدمة بهدف في الدقيقة 28، وتعادل نيكولا كالينيتش لروما بعد دقيقة واحدة.

وعاد نيكولا كالينيتش وسجل الهدف الثاني لروما في الدقيقة 42، وانتهى الشوط الأول على تقدم الذئاب 2/1.

وعزز جاستن كلويفرت تقدم روما بالهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يقلص غاستون بيريرو النتيجة لكالياري في الدقيقة 75، غير أن أليكساندر كولاروف عزز روما ليحول النتيجة إلى 4/2 بهدف في الدقيقة 81.

وأشعل جواو بيديو غلفاو المباراة بعدما سجل الهدف الثالث لكالياري في الدقيقة 89.

وحقق روما الفوز الثالث عشر في الدوري الإيطالي من 26 مباراة، وتعادل 6 مرات، وخسر 7 مرات، ورفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، ويتأخر بـ3 نقاط عن أتلانتا، صاحب المركز الرابع، الذي لعب مباراة أقل.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد كالياري عند 32 نقطة، بعدما خسر للمرة التاسعة، مقابل 8 انتصارات، و8 تعادلات، ويحتل المركز الحادي عشر.