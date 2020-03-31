تعرف على خطة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الموسم الكروي من أزمة ”كورونا“

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية تفاصيل الخطة التي سيناقشها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، لإنقاذ الموسم الكروي في ظل تعليق النشاط مع تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد ”كوفيد-19“.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إن يويفا سيدرس خلال الاجتماع الذي سيقام عبر الفيديو كونفرانس، غدا الأربعاء، مع ممثلي الدور الـ55 الأعضاء في الاتحاد، الخطة التي اقترحها ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد، في عدد من الملفات المتعلقة بالموسم الحالي.

وأشارت إلى وجود خطة لاستئناف مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تقوم على إقامة اللقاءات المتبقية في منتصف مايو، أو يونيو، أو سبتمبر المقبل، في الوقت الذي اعترفت فيه مصادر داخل ”يويفا“ بأن الموعد الأول سيكون شبه مستحيل، في ظل استمرار تفشي وباء ”كورونا“، بينما يأمل تشيفيرين أن يتم استئناف النشاط مجددا في شهر يونيو المقبل، خاصة مع تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية إلى العام المقبل.

وتابعت: ”تقوم خطة يويفا على إقامة المباريات المتبقية من دور الـ16، على أن يكون دور الثمانية من خلال مباراة واحدة فقط، وليس ذهابا وإيابا، ثم يتم تنظيم دورة رباعية في إسطنبول التركية، بحيث تستضيف مباراتي الدور قبل النهائي، ثم النهائي، بنفس الطريقة التي أقيمت بها بطولة كأس السوبر الإسباني في مدينة جدة السعودية؛ وذلك اختصارا للوقت في ظل الأزمة الحالية“.

وتابعت الصحيفة: ”هناك أزمة تتعلق بنهاية الموسم في أغسطس أو سبتمبر، فيما يخص عقود اللاعبين والمدربين، التي تنتهي في 30 يونيو، حيث يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لوضع قواعد تنظيمية جديدة في ظل حالة الطوارئ الحالية، إلا أن الرابطة العالمية للاعبين FIFpro طالبت بتطبيق تلك القواعد على الجميع، وليس فقط على الحالات التي ستنتهي عقودها في نهاية يونيو المقبل“.

وأكدت ”آس“ أن يويفا وفيفا وافقا على اقتراح لتمديد فترة الانتقالات الصيفية التي من المقرر أن تنطلق في يونيو المقبل، كي تستمر حتى يناير 2021، وذلك في ظل الأزمة الحالية التي ستفرض امتداد الموسم إلى ما بعد موعده المقرر سلفا.

وعلى الجانب الآخر، فسوف يتم الاتفاق على إلغاء المباريات الودية للمنتخبات، والتي كان من المقرر إقامتها في يونيو المقبل؛ من أجل إفساح الطريق أمام استئناف المسابقات الأوروبية المحلية.