ألكسندر تشيفرين يدافع عن إقامة مباراة أتلانتا وفالنسيا بعد اتهامها بنشر فيروس كورونا في إيطاليا

دافع السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ عن قرار إقامة مباراة أتلانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وقبل أيام وصف جيورجيو غوري، عمدة مدينة بيرغامو الايطالية المباراة بأنها قنبلة بيولوجية، واتهمها بالتسبب بانتقال العدوى إلى 40 ألف مشجع.

ونقلت صحيفة ”كورييه ديلو سبورت“ الإيطالية عن تشيفرين قوله: ”في 19 فبراير لم يكن أحد يعرف أن لومبارديا ستكون مصدر ومركز الوباء، ومن نحن لنقول إنه لا ينبغي إقامة المباراة“؟

وأضاف: ”اتبعنا نصيحة السلطات، لم نتمكن من فعل أي شيء، وقرار تأجيل المباريات لم يكن سهلا أبدا“.

وأكمل تشيفرين: ”في ذلك الوقت، كانت كرة القدم تلعب في جميع أنحاء أوروبا، وعندما قررنا أن لقاء الإياب سيكون دون جمهور تجمع المشجعون خارج الملعب“.

واختتم رئيس يويفا: ”ما حدث خارج ملعب ميستايا (معقل فالنسيا) تتحمله السلطات الإسبانية، كانت الحدود مفتوحة، ونحن ليست لنا علاقة بذلك“.

يشار إلى أن أتلانتا فاز 4/1 على فالنسيا في مباراة الذهاب، التي حضرها 44 ألف مشجع، قبل أن يفوز مجددا في الإياب بنتيجة 4/3، ليتأهل بنتيجة إجمالية 8/4.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا نتيجة فيروس كورونا 10.779، بعدما أعلنت هيئة الحماية المدنية وفاة 756 الأحد، وعدد الوفيات في إيطاليا هو الأكبر بفارق كبير عن أي دولة أخرى في العالم، ويمثل أكثر من ثلث إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم.