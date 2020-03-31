يوفنتوس ينضم إلى سباق التعاقد مع أشرف حكيمي

أصبح مستقبل النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي ”على المحك“، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته في الموسم المقبل.

ولعب حكيمي موسمين في نادي بروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، وسوف يعود مرة أخرى إلى النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن ارتداءه لقميص الميرينغي يبدو محل شك كبير حتى الآن.

وبحسب التقارير الإسبانية، فإن حكيمي يرفض العودة إلى ريال مدريد إلا بضمانات تؤكد مشاركته في المباريات، وألا يكون مجرد بديل للظهير الأيمن الأساسي في الريال داني كارفاخال.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إن نادي يوفنتوس الإيطالي يريد ضم حكيمي إلى صفوفه في الموسم المقبل، حيث يرى مسؤولو البيانكونيري أن المغربي الدولي سيكون الحل المثالي لأزمة الظهير الأيمن في صفوف الفريق.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إلى معاناة يوفنتوس في مركز الظهير الأيمن منذ رحيل البرازيلي داني ألفيش عن صفوف اليوفي، حيث لم يقدّم البرازيلي دانيلو أو الإيطالي ماتيا دي تشيليو المستويات المنتظرة منهما، ما دفع المدرب ماوريسيو ساري إلى الاستعانة بالكولومبي خوان كوادرادو في هذا المركز، رغم أنه يلعب كجناح وليس ظهيرا.

وبحسب التقرير، فإن يوفنتوس سيواجه منافسة شرسة في صفقة حكيمي، حيث يرغب ناديا تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع اللاعب، حال عدم بقائه في ريال مدريد.

ويبلغ سعر حكيمي، البالغ من العمر 21 عاما، ما يقرب من 60 مليون يورو، وفقا لموقع ”ترانسفير ماركت“.

وشارك حكيمي هذا الموسم في 37 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 10 أخرى.