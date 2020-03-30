سوشيال ميديا الرياضة.. نجوم روما يتحدون في مواجهة كورونا.. ورونالدو: ساعدوا من يقاتلون لإنقاذ الأرواح

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راموس يشكر المهنئين بعيد ميلاده

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عائلته احتفالا بعيد ميلاده.

وعلق اللاعب ”أشكركم جميعًا على التهاني والمودة التي تنقلونها إلي، حتى لو كانت مواقف صعبة بالنسبة للكثيرين، شكرًا للعائلة والأصدقاء على إرسال القليل من جوهرهم في هذه البالونات، في هذه الكعكة وفي هذه الشموع، التي تبلغ بالفعل 34 عامًا. تحصل على أفضل ابتسامة لي وأنت تضغط على روحي، وشكرا زوجتي الحبيبة على كل شيء مع الوهم والحب مع الأقزام، كم هو محظوظ أن أتمكن من الاحتفال بعيد ميلادي معك“.

ديميرال يوجه دعوة للتفاؤل

نشر ديميرال لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه، ووجه اللاعب دعوة للتفاؤل للشعب الإيطالي حيث علق ”أيام جميلة معا قريبا“.

تير شتيغن يعلن تخفيض راتبه

نشر تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لبيان أعلن من خلاله تخفيض قيمة راتبه بسبب أزمة كورونا والخسائر التي تكبدتها جميع الأندية.

رونالدو: ساعدوا من يقاتل من أجلنا

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة عائلته، وعلق اللاعب ”في هذه اللحظة الصعبة للعالم كله، دعونا نكون شاكرين على الأشياء المهمة صحتنا وعائلتنا وأحبائنا، ابق في المنزل ودعنا نساعد جميع العاملين الصحيين هناك الذين يقاتلون لإنقاذ الأرواح“.

نجوم روما يتحدون في مواجهة كورونا

نشر هنريك مخيتريان لاعب نادي روما الإيطالي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لنجوم فريق الذئاب وجهوا من خلاله رسالة باقتراب انتهاء الأزمة، وعلق مخيتريان ”نحن واحد“.

توبي يشكر المؤسسات الخيرية

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لإحدى المؤسسات الخيرية، وحرض اللاعب على توجيه الشكر لها في ظل الأزمة الموجودة حاليا حيث علق ”شكر كبير لمؤسسة فيزو لتعاونكم وجهودكم التي هي مفيدة للغاية في توزيع الأجهزة اللوحية على المستشفيات الفلمنكية، وعلى أسرتي لنشر الأجهزة اللوحية عبر دور التمريض المحلية“.

❤️????! Big thanks to the @VPPvzw for your cooperation and efforts which are very helpful in the distribution of the tablets to the Flemish hospitals, and to my family for spreading the tablets across local nursing homes. pic.twitter.com/xBsjPmUhyu — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) March 30, 2020

فينالدوم يستطلع رأي الجمهور حول حذاء المنزل

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ ومعه مجموعة من الأحذية، وعلق اللاعب ”ماذا نرتدي حول المنزل اليوم“.

What to wear around the house today? ????#StayHome pic.twitter.com/lNDjhIIbz0 — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) March 30, 2020

راشفورد يستعيد ذكريات الطفولة

نشر ماركور راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في فترة طفولته بعدما علم بجاهزيته طبيا للفترة القادمة عقب تعافيه من الإصابة التي كانت قد لحقت به.

وعلق اللاعب ”مزاج عندما يقولون لي يمكنني أن أتعافى من شفائي“.

Mood when they tell me I can step up my recovery ???????? pic.twitter.com/mQDJrWR6MQ — Marcus Rashford (@MarcusRashford) March 30, 2020

ريبيري يهنئ تيموشوك بعيد ميلاده

نشر فرانك ريبيري لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني السابق صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله السابق أناتولي تيموشوك بمناسبة عيد ميلاده.

وعلق ريبيري ”كل عام وانت بخير يا تيموشوك“.