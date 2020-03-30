صراع إدارة برشلونة ونجوم الفريق يظهر مجددا

وافق لاعبو نادي برشلونة على خفض أجورهم وأصدروا بيانا مشتركا ينتقد مجلس إدارة النادي، في أحدث اعتراض للاعبين على طريقة إدارة المجلس للنادي الكتالوني.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية تقريرا يضم العديد من الخلافات التي وقعت بين اللاعبين ومجلس إدارة برشلونة خلال الفترة الأخيرة، وآخرها بيان القائد ليونيل ميسي اللاذع الذي وجه انتقادات مبطنة لمجلس جوسيب ماريا بارتوميو.

وبدأ الخلاف قبل بدء الموسم الحالي المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن جيرارد بيكيه علانية أن اللاعبين ليس لديهم وقت للاستعداد في ظل الكثير من السفر والقليل من التدريب، لارتباط النادي بعقود رعاية ومشاركة في أحداث دعائية.

وبعدها قال المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي: ”نحن نعلم أن خصمنا في الجولة الأولى يمكن أن يكون مستعدا أكثر منا“.

وكذلك أبدى كارليس ألينيا اعتراضه على منح مجلس الإدارة القميص رقم 21 لفرينكي دي يونغ، وهو ذات القميص الذي كان يرتديه في أياكس أمستردام دون أن يؤخذ رأيه.

وقال ألينيا حينها: ”كان دي يونغ متواضعا وأنا ليست لدي مشكلة بحصوله على رقمي، لكني كنت أحب رسالة من هذا القبيل من المجلس، الذي أعطاه الرقم دون مشاورتي“.

وجاء الدور على التشيلي أرتورو فيدال الذي أرسل شكوى ضد النادي بسبب مكافأة غير مدفوعة، وعلى الرغم من أن هذه الشكوى لم تصل أبدا إلى السلطات، إلا أنها ما كان ينبغي لها أن تحدث من الأساس لو حل المجلس الأزمة من البداية.

صراع ميسي وأبيدال

وكان أبرز الخلافات في النادي المشكلة التي حدثت بسبب تصريحات المدير الرياضي إريك أبيدال عندما قال في مقابلة مع صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إنه لا يعتقد أن جميع اللاعبين كانوا يعملون بجدية خلال فترة فالفيردي، ليرد ليونيل ميسي في بيان عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثلما حدث اليوم الإثنين قائلا: ”أعتقد أنه عند الحديث عن اللاعبين، يجب تحديد أسماء بعينها لم تقدم أقصى ما لديها مع فالفيردي؛ لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا غاضبون من هذه التصريحات التي قيلت وغير صحيحة“.

عقد راكيتيتش

تجديد عقد إيفان راكيتيتش شابه القصور أيضا من مجلس الإدارة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، خاصة وأنه ينتهي صيف العام المقبل ولا يشعر لاعب الوسط بالرضا عن كيفية التعامل مع تجديد عقده.

وقال الدولي الكرواتي: ”هناك أشياء كثيرة لم تعجبني وأقول ذلك بوضوح شديد“. فضلا عن التشكيلة قليلة العدد التي لم يتم تدعيمها، ما تسبب في مشاكل عدة بعد إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبلي.

وكذلك صرح سيرجيو بوسكيتش عندما سُئل عن الأمر ذاته بأن الفريق لا يملك تشكيلة كبيرة من اللاعبين. للأسف هذه هي طريقة التخطيط التي يتبعها النادي.

فضيحة تشويه سمعة اللاعبين

وكانت فضيحة تعامل النادي مع شركة I3 Ventures استأجرها برشلونة لتشويه سمعة بعض اللاعبين على رأسهم ميسي وبيكيه، لكن النجم الأرجنتيني قال في مقابلة: ”الحقيقة هي أنني أعتبر الأمر غريبا. سيتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كان ذلك صحيحا أم لا“.

وأخيرا خلاف تخفيض الأجور والشد والجذب وتبادل التهديدات بين اللاعبين والنادي، حيث قال ميسي: ”لا يفاجئنا أن النادي أراد الضغط علينا للقيام بشيء كنا سنفعله“.

وشرح ميسي التأخير في اتخاذ القرار قائلا: ”إذا تأخر الاتفاق في الأيام القليلة الماضية، فذلك ببساطة لأننا وجدنا صيغة لمساعدة النادي وكذلك موظفينا في مثل هذه الأوقات الصعبة“.