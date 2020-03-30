صحيفة: لاوتارو مارتينيز يرفض الانتقال لبرشلونة ومانشستر سيتي

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الإثنين، عن تطور لافت في مستقبل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، الذي يرغب برشلونة الإسباني في التعاقد معه، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ أن لاوتارو مارتينيز ينوي البقاء مع إنتر ميلان، رغم الحديث عن إصرار برشلونة على التعاقد معه، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضحت أن لاوتارو يشعر بالسعادة في مدينة ميلانو، ويريد البقاء مع إنتر ميلان، ولا يفكر في الرحيل عن النيراتزوري.

ويتردد أن برشلونة يريد التعاقد مع مارتينيز البالغ من العمر 22 عاما، لتعزيز خط هجومه، مع تقدم لويس سواريز في العمر، وكثرة إصابات عثمان ديمبلي، وعدم تقديم أنطوان غريزمان المستوى المتوقع.

ويرتبط لاوتارو بعقد مع إنتر ميلان حتى يونيو 2023، بقيمة فسخ عقد تبلغ 111 مليون يورو.

وانضم لاوتارو مارتينيز لإنتر ميلان صيف العام 2018، وسجل الموسم الحالي 16 هدفا في 31 مباراة، وبالمجمل لعب للنيراتزوري 66 مباراة، سجل فيها 25 هدفا.

وسبق أن ذكرت تقارير أن لاوتارو موافق على الانتقال لبرشلونة، حيث يريد اللعب إلى جوار مواطنه ليونيل ميسي في النادي الكتالوني.