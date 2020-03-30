ميسي يعلن رسميا موافقة لاعبي نادي برشلونة على تخفيض رواتبهم

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، موافقة لاعبي الفريق تخفيض رواتبهم بنسبة 70%؛ بسبب الأزمة الحالية التي تضرب الكرة العالمية؛ إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد ميسي، في بيان أصدره عبر حسابه على إنستغرام، أن ”اللاعبين بجانب موافقتهم على تخفيض الرواتب، سيتكفلون -أيضا- بتغطية النقص الذي تعرض له عمال النادي من نقص رواتبهم بهذه الأزمة، ليتحصل العمال على رواتبهم كاملة“.

وأعرب ميسي في بيانه، عن انزعاج اللاعبين من الأنباء المتداولة، قائلا: ”لا أتفهم لماذا هناك أشخاص داخل النادي يسربون فكرة وضعنا عرضة للانتقادات بأننا معارضون فكرة تخفيض الرواتب، مع أنها كانت نيتنا منذ اليوم الأول للأزمة“.

وأوضح ميسي في بيانه: ”لقد كتب الكثير عن الفريق الأول وقضية رواتب اللاعبين خلال هذه الفترة، وفي البداية نريد أن نوضح أن إرادتنا هي تخفيض رواتبنا لأن هذا وضع استثنائي ونحن أول من ساعد النادي عندما طلب منا ذلك، حتى في كثير من الأحيان قمنا بذلك بمبادرة منا“.

وأضاف: ”لم يدهشنا أن هناك أشخاصا من داخل النادي يحاولون وضعنا تحت الأضواء، في الواقع إذا تم تأجيل الإعلان بضعة أيام هذا لأننا كنا نبحث صيغة مساعدة النادي في هذا الوقت العصيب“.

وأردف: ”من جانبنا حان الوقت للإعلان عن أننا بالإضافة إلى تخفيض رواتبنا بنسبة 70% سوف نقدم أيضا مساهمات حتى يتمكن موظفو النادي من تحصيل 100% من رواتبهم طوال مدة هذا الوضع، لا نريد أن نقول وداعا دون إرسال تحية كبيرة لجميع المسؤولين الذين يواجهون صعوبة الآن ولجميع الأشخاص الذين ينتظرون في بيوتهم، قريبا جدا سوف نتخطى هذا الأمر“.

كما أصدر نادي برشلونه بيانا رسميا يؤكد فيه التوصل لاتفاق مع اللاعبين يقضي بقبولهم بإجراء تخفيضات على رواتبهم أثناء فترة التوقف الرياضي، وأن لاعبي الفريق الأول ستطالهم التخفيضات الكبرى وستتجاوز نسبتها الـ70%.

كما شدد النادي في بيانه أنه سيتجنب الاقتراب من رواتب العاملين غير الرياضيين بالنادي.

وكانت صحيفة ”آس“، قالت في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إنه حال عدم التوصل إلى اتفاق بصورة ودية مع اللاعبين، خلال 24 أو 48 ساعة المقبلة، فإن إدارة برشلونة ستكون مضطرة لتطبيق التنظيم المؤقت لقانون العمل، المسمى في إسبانيا ERTE، والذي ينصّ على تخفيض الرواتب من جانب واحد في حالة الظروف القهرية، والتي تتمثل حاليا في أزمة فيروس ”كورونا“ المستجد.

وجاء هذا التوتر داخل أركان نادي برشلونة؛ في ظل موافقة قادة 4 ألعاب أخرى على خفض أجور اللاعبين، وهي: كرة السلة، اليد، الهوكي، والكرة الخماسية.