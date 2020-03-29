نجم مانشستر سيتي يطالب بمنح نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي حال إلغاء الموسم

أكد الألماني إيكاي غوندوغان لاعب خط وسط مانشستر سيتي على أحقية نيل ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالي 2019/2020، حال إلغاء المسابقة.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورت“ عن غوندوغان، قوله:“سيكون من الإنصاف أن يحصل ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، ويتعين عليّ أن أتسم بالعدل كرياضي“.

وعن احتمال إلغاء الدوري الإنجليزي للموسم الحالي أوضح غوندوغان:“هناك آراء مختلفة، الأندية التي قدمت موسمًا جيدًا جدًا، ومن الواضح أنه لن يكون من اللطيف إلغاء المسابقة، فيما سيكون الأمر مناسبًا للأندية التي عانت من تراجع النتائج هذا الموسم“.

وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميًا إلغاء كافة مسابقات الدرجة من الثالثة إلى السادسة، وكذلك مسابقات السيدات بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، ما فتح النقاش حول إمكانية إلغاء البريميرليغ.

وبشأن احتمال تخفيض رواتب اللاعبين قال غوندوغان إنه منفتح على تخفيض الرواتب حال قررت الأندية الإنجليزية السير على خطى أندية أخرى طلبت من اللاعبين قبول الأمر من أجل الاستمرار بدفع أجور غير اللاعبين.

وأوضح:“أعتقد أنه أمر مقبول ودون مناقشة، لكن الأمر ليس محل مفاوضات في إنجلترا في الوقت الحالي، ربما لأن الأندية الإنجليزية أقوى ماليًا، ولا أعلم من له الكلمة الأخيرة في القرار“.

ويبتعد ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، ويتقدم بـ25 نقطة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي لعب مباراة أقل، قبل أن يتم تمديد تعليق الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا، بعد أن كان مقررًا تأجيله حتى الرابع من أبريل، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحقق ليفربول الفوز 27 مرة، مقابل خسارة وحيدة، وتعادل مرة وحيدة كذلك في 29 مباراة الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج ليفربول، الذي يقوده المدرب الألماني يورغن كلوب، لـ6 نقاط من 27 نقطة لضمان اللقب، الغائب عن خزائن الريدز منذ آخر تتويج موسم 1989/1990.

وكان ليفربول قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعدما خسر مرة وحيدة في 38 جولة، غير أن مانشستر سيتي نجح في الحفاظ على اللقب بعدما حصد 98 نقطة، متقدمًا بنقطة وحيدة عن الريدز الذي خسر مرة وحيدة.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالخسارة بنتيجة إجمالية 4/2 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، كما ودع من دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة 0/2 أمام تشيلسي، ومن ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي بالخسارة بفريق من الشبان أمام أستون فيلا.