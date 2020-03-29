يورغن كلوب يسعى لضم ديمبلي نجم برشلونة إلى ليفربول

يسعى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لإضافة عنصر جديد للتركيبة الهجومية لفريقه والتي تضم الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.

نجم برشلونة

وكشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، عن رغبة كلوب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحظى ديمبلي بإعجاب كبير من المدرب الألماني، منذ ظهوره اللافت في موسمه الذي قضاه رفقة بوروسيا دورتموند الألماني عقب رحيل كلوب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول يجهز عرضاً يصل إلى 90 مليون يورو لإقناع برشلونة بالتخلي عن اللاعب الشاب.

ويعد ديمبلي أحد أبرز لاعبي برشلونة جذباً للأندية الأخرى على الرغم من رغبة النادي الكتالوني في منحه فرصة جديدة في الموسم المقبل.

أزمة كورونا

وذكرت ”سبورت“ أن الأزمة التي تعاني منها الأندية الأوروبية حالياً بسبب توقف النشاط لمواجهة تفشي فيروس كورونا من شأنها أن تغير كثيرا من الأمور المتعلقة بالانتقالات، خاصة بالنسبة لبرشلونة الذي يبدو أحد أكثر الأندية المتضررة من هذه الأزمة.

ويواجه ديمبلي صعوبات بالغة منذ انتقاله للكامب نو في 2017، بعد أن تعرض لـ 11 إصابة منذ ارتدائه قميص البلوغرانا.

وحددت إدارة برشلونة قيمة رحيل ديمبلي في وقت سابق بـ 120 مليون يورو.