تقرير: لاتسيو يتصدى لهجوم نادي ليفربول على شيرو إيموبيلي

قالت تقارير صحفية، إن نادي لاتسيو الإيطالي سيواجه أزمة كبيرة في مساعيه للحفاظ على مهاجمه وهدافه الأول شيرو إيموبيلي، في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ”إلماتينو“ الإيطالية، إلى أن إدارة لاتسيو تعلم أنه سيكون من الصعب الإبقاء على إيموبيلي في صفوف الفريق، خاصة مع اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عاما.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن إدارة ليفربول تريد التعاقد مع إيموبيلي لدعم خط هجوم الريدز، في الموسم المقبل؛ في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب، وحاجة ليفربول إلى مهاجم صريح يخفف العبء على الثلاثي الناري: محمد صلاح، ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو.

وشارك إيموبيلي في 33 مباراة الموسم الحالي رفقة لاتسيو، وأحرز 30 هدفا وصنع 7.

ويمتد عقد إيموبيلي مع لاتسيو حتى صيف 2023، إلا أن إدارة النادي العاصمي ترغب في تمديد عقد اللاعب إلى 2025، ورفع أجره السنوي؛ لإجهاض أي محاولات من جانب ليفربول لضم هداف الدوري الإيطالي، برصيد 27 هدفا.

وانتقل إيموبيلي إلى لاتسيو من صفوف إشبيلية الإسباني، في صيف 2016، مقابل 10 ملايين يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم إيموبيلي 50 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.