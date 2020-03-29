وزير إيطالي يدعو لاستمرار تعليق جميع الأنشطة الرياضية لنهاية أبريل

قال فينشنزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، إنه سيتقدم باقتراح لتمديد وقف جميع المنافسات الرياضية طوال أبريل/نيسان المقبل بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.

وأمس السبت زاد عدد حالات الوفاة جراء الفيروس في إيطاليا عن عشرة آلاف حالة وهو تطور من شبه المؤكد سيؤدي لتمديد الإغلاق المفروض في البلاد.

وفي مقابلة مع صحيفة ”لا ريبوبليكا“ المحلية، قال الوزير سابادافورا: ”عودة المباريات أمر غير واقعي. غدا سأقترح تمديد إيقاف جميع المنافسات الرياضية على كل المستويات والأنواع طوال شهر أبريل“.

وبسبب العدوى توقفت مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في التاسع من مارس/ آذار الجاري كما تأجلت بطولة أوروبا 2020 لمدة عام في الـ 17 من الشهر الجاري.

ودعا وزير الرياضة -أيضا- إلى أن يشمل الإيقاف جميع التدريبات (التي لم تشملها قرارات التعليق) في ظل الغموض الذي يحيط بموعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (2020) بعد تأجيلها للعام المقبل.

وأضاف الوزير أنه سيضع خطة بقيمة 400 مليون يورو (446 مليون دولار) لدعم الاتحادات الرياضية وأندية الهواة كما دعا دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم للاستعداد للقبول وبصورة جدية ببعض التغييرات دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.

وقال: ”بعد هذه الأزمة الأمور ستتغير عما كانت عليه في السابق“.

وأمس السبت وافق لاعبو يوفنتوس فريق الصدارة على خفض رواتبهم في إجراء سيوفر على بطل إيطاليا 90 مليون يورو.