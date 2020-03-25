الصحف الرياضية: ”برشلونة مجبر على البيع“.. وسباق لضم هالاند.. والدوري الإيطالي يواجه المجهول (صور)

شكل تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو الصيف المقبل إلى 2021، وإجراءات مكافحة فيروس كورونا وتأثيرها على الأندية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار الانتقالات ومصير عدة لاعبين وأخبار نجوم الدوري السعودي وتدريباتهم الفردية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو لمدة عام، وكتبت: ”طوكيو 2021: ألعاب النصر“.

كما تحدثت عن ريال مدريد الذي قدم مساعدات كبيرة لمدريد لشراء معدات طبية.

واهتمت ببرشلونة الذي قبل لاعبوه تقليص رواتبهم لكن ليس بالنسبة التي عرضتها الإدارة.

سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات برشلونة المقبل، وكتبت: ”برشلونة مجبر على البيع“.

كما تحدثت عن ألعاب طوكيو 2020 وكتبت: ”الألعاب الأولمبية تأجلت“.

كما تحدثت عن ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكتبت: ”ميسي يتبرع بمليون يورو لمكافحة فيروس كورونا“.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات، وكتبت: ”مدريد مهتم بهالاند“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية، وكتبت: ”طوكيو 2021“

كما تحدثت عن تبرعات ميسي وغوارديولا لمكافحة فيروس كورونا، وكتبت: ”ميسي وغوارديولا يتبرع كل منهما بمليون يورو ”.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات والصراع حول النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”ريال مدريد، مانشستر يونايتد، وتوتنهام، في سباق هالاند“.

كما تحدثت عن رغبة إدارة برشلونة في تقليص رواتب لاعبيه في كل الرياضات.

آس

ركزت الصحيفة على تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو حتى 2021، وكتبت: ”موعدنا في 2021“.

كما تحدثت عن النرويجي إيرلينغ هالاند ورغبة ريال مدريد في ضمه.

الصحيفة تحدثت عن برشلونة وكتبت: ”برشلونة يضع موظفين في بطالة مؤقتة للاستفادة من تعويضات البطالة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على دعم الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لجهود مكافحة فيروس كورونا، وكتبت: ”مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا يتبرع بمليون يورو للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا“.

كما تحدثت عن تأجيل الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى صيف 2021.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأجيل الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة الصيف المقبل في طوكيو حتى 2021، وكتبت ساخرة: ”أستيريكس في الألعاب الأولمبية سنة 2021“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير المسابقات المحلية الإيطالية في ضوء انتشار فيروس كورونا وكتبت: ”كسر الخطوط“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الدوري الإيطالي ومصيره، حيث يتجه نحو الإلغاء وكتبت: ”لا لن تلعب نهائيا“.

كما تحدثت عن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لغاية صيف 2021.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، وتدريباته الفردية، وكتبت: ”السومة يعزز اللياقة بـ100 ألف ريال“.

كما تحدثت عن مادو لاعب النصر وكتبت: ”بلازما تنهي معاناة مادو“.

الصحيفة اهتمت بتأثير فيروس كورونا، وكتبت: ”الهاشم أول لاعب سعودي يصاب بكورونا“، و“البايرن يخفض الرواتب“.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على موقف نجوم الدوري الإماراتي الأجانب من إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وكتبت: ”نجوم دورينا الأجانب: الإمارات سلامة وصحة وأمان“.

كما تحدثت عن أولمبياد طوكيو 2020 وكتبت: ”تأجيل أولمبياد 2020 رسميا“.

كما تحدثت عن استمرار تعليق النشاط الرياضي في مصر بسبب وباء كورونا ودعوة قيادات رياضية إماراتية للشعب، وكتبت: ”قيادات رياضية: الزموا بيوتكم“.