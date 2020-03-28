ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا يتوقع إلغاء الموسم الحالي في هذا التوقيت

قال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”اليويفا”، إن الاتحادات الأوروبية ما زالت تبحث جميع الخيارات، ولا تستبعد الانتهاء من هذا الموسم في حال خفت حدة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف تشيفرين لصحيفة ”لا ريبوبليكا“ اليومية الإيطالية، اليوم السبت، ”قد نبدأ مرة أخرى في منتصف مايو أو في يونيو أو حتى أواخر يونيو، لكن في أي وقت بعد ذلك ربما لن نستطيع“.

وتثير فكرة إلغاء الموسم بأكمله الذعر لدى جماهير أندية مثل ليفربول الأقرب للتتويج بلقبه الأول منذ 30 عاما.

ولم يذكر تشيفرين متى سيصدر الاتحاد الأوروبي ”يويفا“ قرارا نهائيا، وشدد على أن المشاورات مع الدوريات الخمس الرئيسية في القارة والأندية ما زالت جارية.

وأضاف تشيفرين: ”هناك أيضا اقتراح لإنهاء هذا الموسم في بداية الموسم التالي ثم بدء الموسم التالي بعد ذلك بقليل“، لكنه أكد معارضته الشخصية لفكرة إجراء مباريات كبرى دون جماهير.

وتأجلت بطولة يورو 2020 إلى العام المقبل، وتأجلت باقي مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بما في ذلك بعض مباريات إياب دور الـ16.

ولا تزال بيلاروسيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي ما زالت منافساتها مستمرة في مواجهة الوباء، الذي أودى بحياة حوالي 28 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وعلقت إيطاليا الدوري المحلي، في التاسع من مارس/آذار الحالي، وبلغ عدد ضحاياها من الفيروس أكثر من 9 آلاف شخص حتى الآن.