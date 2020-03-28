صحيفة تتوقع موعد استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا

ركزت صحيفة ”سبورت“ على موعد استئناف مسابقات كرة القدم في إسبانيا والمسابقات القارية، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا، واستمرار عرقلته لكل الاقتراحات الممكنة لعودة كرة القدم.

وأكدت الصحيفة أن من مصلحة الجميع عودة المنافسات واستكمال الموسم الحالي، معتمدة على تصريح المدير التنفيذي لإحدى الشركات التلفزيونية التي تملك حق بث أغلب البطولات الكبرى.

وركزت ”سبورت“ على منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ تأجيل موعد نهائيي المسابقتين إلى أجل غير مسمى.

وأكدت الصحيفة أن المسابقتين لن تعودا في القريب العاجل، ليبقى الصيف المقبل هو الموعد المنطقي لعودتهما.

وسيكون شهر آب/ أغسطس الموعد المناسب لإكمال مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهو الشهر الذي كان يعرف انطلاقة الموسم الرياضي في أغلب البطولات الكبرى.

فيما سيتم تخصيص شهري حزيران/ يونيو، وتموز/ يوليوز لإنهاء المسابقات المحلية في أوروبا، وسيبدأ موسم 2020/2021 في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن بطولة دوري أبطال أوروبا وصلت إلى دور الـ16، حيث لم تستكمل مباريات ثمن النهائي بعد، إذ تأهلت أندية أتلتيكو مدريد، وباريس سان جيرمان، وأتلانتا، ولايبزيغ، في حين تتبقى مباريات الإياب بين برشلونة ونابولي، وريال مدريد مع مانشستر سيتي، في حين يلعب ليون مع يوفنتوس، وتشيلسي مع بايرن ميونخ.

وفاز مانشستر سيتي 2/1 على مضيفه ريال مدريد، في حين تغلب بايرن ميونخ 3/0 على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، وفاز ليون على ملعبه 1/0 على يوفنتوس، في حين تعادل برشلونة 1/1 خارج ملعبه مع نابولي، في مباريات الذهاب.

وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو المقبل.