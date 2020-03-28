موقف كريستيانو رونالدو من تخفيض راتبه مع يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، من تخفيض راتبه مع البيانكونيري؛ في ظل الأزمة التي تعانيها الأندية نتيجة توقف النشاط الرياضي بفعل فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن رونالدو وافق على تخفيض راتبه. وأوضحت أن النجم البرتغالي سيخفض قيمة 3.8 مليون يورو، من راتبه الذي يصل إلى 31 مليون يورو.

وأوضحت أن إدارة يوفنتوس فوضت القائد جورجيو كيليني، لبحث تخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة المقبلة؛ حتى لا يتأثر النادي.

وانتقل رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، من ريال مدريد إلى يوفنتوس، صيف العام 2018، مقابل 117 مليون يورو.

يشار إلى أن رونالدو غادر إيطاليا، التي يفتك بها فيروس كورونا، حيث يقيم حاليا في البرتغال.

وشارك رونالدو الموسم الحالي مع يوفنتوس في 32 مباراة، سجل فيها 25 هدفا وصنع 4.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي جعبته 63 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن لاتسيو الثاني.

ولم تلعب أي مباراة في الدوري الإيطالي، منذ فوز يوفنتوس 2/0 على إنتر ميلان، يوم 8 مارس، حيث لعب دون جمهور.

ويوم 11 مارس، أعلنت رابطة الدوري الإيطالي رسميا، إيقاف المسابقة حتى إشعار آخر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.