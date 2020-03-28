عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”لاوتارو اختار“.. التمديد أو الرحيل.. ورونالدو يقول نعم (صور)

شكلت إجراءات الأندية للحد من الآثار الاقتصادية لتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، ونجاح أحد الرياضيين في التعافي من المرض في الإمارات، وأخبار سوق الانتقالات، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية واللاعبين في السعودية، وتصريحات لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، وتهديد حقوق النقل التلفزيوني لكرة القدم والأندية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مشاركة الرياضيين في محاربة فيروس كورونا فعليا وكتبت ”هكذا تخيط الدولة“.

كما اهتمت بقرار أتلتيكو مدريد تطبيق إجراءات وقانون البطالة المؤقتة تجاه لاعبيه وموظفيه.

الصحيفة تحدثت عن تصريحات لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني عن تأجيل أمم أوروبا والوضعية في إسبانيا بسبب فيروس كورونا.

سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان وكتبت ”لاوتارو اختار برشلونة“.

كما تحدثت عن تطبيق قرارات وإجراءات البطالة المؤقتة في أتلتيكو مدريد وإسبانيول.

واهتمت بتصريحات لويس إنريكي وكتبت ”إنريكي يترك الباب مفتوحا للعودة لبرشلونة“.

وتحدثت عن مصير البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب برشلونة وكتبت ”سيميدو التمديد أو الرحيل“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تواريخ المسابقات القادمة في أوروبا وكتبت ”دوري الأبطال في أغسطس“.

كما تحدثت عن تفعيل فريقي أتلتيكو مدريد وإسبانيول إجراءات البطالة المؤقتة بشأن لاعبيهم وموظفيهم.

أس

ركزت الصحيفة على إجراءات الأندية الإسبانية بتقليص أجور لاعبيها وتفعيل قانون البطالة المؤقتة لموظفيها وكتبت ”فريق ERTE“.

كما تحدثت عن ريال مدريد والراحلين عن الفريق وكتبت ”زيدان يهيئ لـ5 راحلين“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حقوق النقل التلفزيوني في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا وكتبت ”حقول النقل التلفزيوني: تهديد لكرة القدم والأندية“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الذي تحدث عن فيروس كورونا في إيطاليا وكتبت ”ستكون كرة قدم أكثر واقعية“.

كما تحدثت عن تصريحات باولو ديبالا الذي طمأن عشاقه حول وضعه الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا وكتبت ”اختبارات على المرضى قبل البدء“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مطالبة يوفنتوس لاعبيه بتقليص أجورهم وكتبت ”كريستيانو رونالدو يقول نعم“.

كما تحدثت عن مطالبة رئيس يوفنتوس ورابطة الأندية الأوروبية آندريا آنييلي ”يويفا“ بإيقاف قوانين اللعب المالي النظيف وكتبت ”آنييلي: يويفا أوقِف قانون اللعب المالي النظيف“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قضية النصر والجزائري سفيان فيغولي لاعب غالاتا سراي التركي وكتبت ”النصر: لم نفاوض فيغولي“.

كما تحدثت عن أخبار عدة لاعبين وأندية وكتبت عن الاتحاد ”الاتحاد يجهز تأشيرة السواط“ و“الموسى يبدأ التأهيل“.

كما اهتمت ببطولة ألعاب الفيديو وكتبت ”آل سويلم يقصي حارس ريال مدريد“.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على الكولومبي غافيريا متسابق فريق الإمارات التي هزم فيروس كورونا في الإمارات وكتبت ”غافيريا دراج الإمارات يهزم كورونا“.

كما تحدثت عن اللاعب المغربي عبدالحق نوري الذي استفاق من غيبوبته وكتبت ”لاعب يودع الغيبوبة بعد 3 سنوات“.

الصحيفة تحدثت أيضا عن تأجيل قضية خورفكان وكتبت ”الاستئناف تؤجل قضية خورفكان“.

واهتمت الصحيفة بملف دولي وكتبت ”حملة لجمع 11 مليون يورو لمكافحة كوفيد“ و“مانشستر يونايتد يعوض حاملي البطاقات الموسمية“.