هل خاض خالد العوفي بطولة مساعد الدوسري بدلا من سعود آل سويلم؟ (فيديو)

نفى خالد العوفي، محترف بطولات الألعاب الإلكترونية، عبر فيديو بثه من خلال حسابه في موقع ”تويتر“، أنه هو من يشارك بدلا من سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي السابق الشهير بالشامخ، في بطولة مساعد الدوسري الإلكترونية (للبلاي ستيشن)، التي حققت نجاحا كبيرا في ظل توقف المسابقات المحلية السعودية والخليجية والعالمية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في العالم.

وشهدت البطولة التي ينظمها مساعد الدوسري، منافسة قوية بين البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، وآل سويلم، وعبدالرزاق حمدالله هداف نادي النصر السعودي، وزميله فراس البريكان والإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

ونجح آل سويلم (برشلونة) في اكتساح عموري صانع ألعاب الجزيرة الإماراتي حاليا والعين سابقا (ليفربول) ليفوز بنتيجة 6/2 قبل أن يهزم كورتوا في دور الـ8 للبطولة ذاتها ليثأر للمغربي حمدالله الذي خسر أمام كورتوا.

لكن، بعد هذه الانتصارات، بث العوفي المتخصص في الألعاب الإلكترونية والذي سبق له المشاركة في العديد من البطولات الدولية، فيديو عبر حسابه في ”تويتر“ أكد فيه أن آل سويلم هو من يلعب، بعد الكثير من التشكيك في أن رئيس النصر السابق هو من حقق هذه الانتصارات المذهلة.

وقال العوفي معلقا على الفيديو: ”محد مصدق. يا جماعة والله هو، ووقت ماتشه (مباراته) الجاي بصور مقطع وأنزله هنا، هذا الحل الوحيد“.

وتفاعل نجوم الدوري السعودي مع البطولة، علما أن دخلها وأي تحويل لها أثناء بث مبارياتها سيذهب للجمعيات الخيرية.

وبالفعل أعلن الدوسري عبر حسابه على ”تويتر“ عن تبرع آل سويلم بمبلغ ٥٠ ألف ريال للجمعيات الخيرية قائلا: ”شكرا يابوفهد الله يجعله في ميزان حسناتك يا رب“.

وتأتي مبادرة الدوسري (بطل العالم في الألعاب الإلكترونية)، بهدف دعوة السعوديين والمقيمين للبقاء في منازلهم وعدم النزول إلى الشوارع، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

عطو الشامخ حقه ياجماعة ، لا يوقف لايوقف @SSuwailm pic.twitter.com/IMnoOdLuQI — خالد العوفي (@1TheRoyal) March 27, 2020