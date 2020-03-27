سعود آل سويلم يسخر من تيبو كورتوا بعد هزيمته في بطولة مساعد الدوسري (شاهد)‎

سخر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق، من تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، بعد فوزه عليه في في بطولة “بلايستيشن” عبر الإنترنت يُنظمها السعودي مساعد الدوسري

ونجح آل سويلم في الثأر للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر بعد خسارة الأخير من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

ونشر آل سويلم فيديو على صفحته الرسمية بموقع تويتر، لبعض الأشخاص يحلون نعشًا، وهم يرقصون وقام بالإشارة إلى كورتوا حارس المكي.

وتأهل سعود آل سويلم تأهل لدور نصف النهائي في بطولة مساعد الدوسري للاعبين بعد الفوز على كورتوا، الذي أقصى حمدالله من دور الستة عشر في البطولة.

كانت وزارة الرياضة قررت، في وقت سابق، تعليق النشاط الرياضي في المملكة؛ كإجراء احترازي وللحد من انتشار فيروس كورونا.