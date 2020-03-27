أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: صفقة تبادلية تقلب الموازين مع بوغبا.. ونجم توتنهام على رادار البارسا

يبدو أن صفقة الفرنسي بول بوغبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد تشهد تطورات جديدة خلال المرحلة المقبلة مع اهتمام ناديي ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، بالتعاقد معه الموسم المقبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، والدوريات الكبرى، في السطور المقبلة:

صفقة تبادلية تقلب الموازين في مفاوضات بوغبا

أصبحت فرص رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل متصاعدة بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

وذكرت صحيفة (توتو سبورت) الإيطالية أن بول بوغبا أصبح على مقربة من العودة إلى فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي رغم المنافسة الشرسة مع ريال مدريد الإسباني للحصول على خدمات بوغبا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن صفقة بوغبا ستشهد انقلابًا في موازينها في ظل صفقة تبادلة يجهزها نادي يوفنتوس من أجل ضم اللاعب المتميز في خط الوسط تشمل رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا نجم اليوفي أو البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط الوسط بجانب دفع 60 مليون يورو.

مارسيلو يقترب من يوفنتوس

اقترب البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسباني من الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي بحسب صحيفة (ماركا).

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن مارسيلو كان على رادار يوفنتوس بتوصية من زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفي حاليًا والذي يرتبط بعلاقة قوية مع مارسيلو.

وأكدت أن وفد من يوفنتوس سيزور ريال مدريد خلال الصيف المقبل من أجل الحصول على خدمات اللاعب، والتفاوض بشأن انضمام مارسيلو للسيدة العجوز في المرحلة المقبلة.

نجم توتنهام على رادار برشلونة

دخل اللاعب الفرنسي تانجي ندومبلي نجم وسط فريق توتنهام الإنجليزي دائرة اهتمامات فريق برشلونة الإسباني بحسب صحيفة (موندو ديبورتيفو).

وأكدت الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لا يمانع برحيل ندومبلي إلى برشلونة من أجل التعاقد مع صفقة مميزة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مارسيل سبيترز نجم فريق لايبزيغ الألماني الذي لفت الأنظار في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة قد يتحرك لحسم صفقة ندومبلي لتدعيم خط الوسط مع احتمالية رحيل بعض لاعبي خط وسط الفريق الكتالوني، وعلى رأسهم: البرازيلي آرثور ميلو، والتشيلي أرتور فيدال، والكرواتي إيفان راكيتيتش.

وكشفت الصحيفة عن توقف مفاوضات برشلونة لضم اللاعب الفرنسي الصاعد إدواردو كامافينجا لاعب وسط منتخب فرنسا للشباب، ونادي رين الفرنسي من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن نادي رين بالغ في مطالبه المالية لبيع اللاعب الموهوب وطلب الحصول على مبلغ 50 مليون يورو من أجل إطلاق إدواردو إلى برشلونة وهو الأمر الذي أفسد المفاوضات لضم اللاعب.

نوير على رادار تشيلسي

كشفت صحيفة (بيلد) الألمانية عن دخول نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات للتعاقد مع مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن تشيلسي يرغب بضم نوير خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل تزايد فرص رحيل الحارس الإسباني كيبا الذي يجلس على مقاعد البدلاء في صفوف البلوز واحتمالية رحيله عن البلوز.

وأشارت إلى أن تشيلسي يرغب في الحصول على خدمات نوير الذي لم يحسم ملف تجديد عقده مع بايرن ميونيخ الذي يتردد أنه دخل في مفاوضات مع حارس مرمى برشلونة الإسباني مارك تير شتيجن من أجل الفوز بخدماته في الموسم المقبل.

واقترب حارس مرمى ليفربول الإنجليزي لوريس كاريوس من الرحيل إلى الدوري الألماني في الموسم المقبل مع نهاية إعارته إلى بشكتاش التركي.