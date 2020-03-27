يوفنتوس يتحدى كورونا ويقدم عرضا مغريا لضم بوغبا من مانشستر يونايتد

يبدو أن إدارة يوفنتوس الإيطالي لم تفقد اهتمامها باستعادة لاعبها السابق بول بوغبا نجم فريق مانشستر يونايتد الحالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلى الرغم من تعطل المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الماضية، عقب توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا، إلا أن يوفنتوس ما زال يخطط لضم النجم الفرنسي.

عرض مفاجئ

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، عن تقديم يوفنتوس لعرض جديد للتعاقد مع بول بوغبا.

وقالت الصحيفة، إن يوفنتوس يتفوق الآن على ريال مدريد في سباق ضم لاعب وسط مانشستر يونايتد.

ووضعت إدارة البيانكونيري إستراتيجية جديدة لضم بوغبا في الميركاتو الصيفي المقبل.

ديبالا وبيانيتش

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، فإن يوفنتوس يسعى لضم بوغبا في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد.

ويعرض النادي الإيطالي على اليونايتد انتقال أحد لاعبيه ميراليم بيانيتش، أو الأرجنتيني باولو ديبالا بجانب 60 مليون يورو نظير الفوز بخدمات بول بوغبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد يحاول إصلاح علاقته بمينو رايولا مدير أعمال بوغبا، رغم أن التقارير الإنجليزية تؤكد رحيل اللاعب عن إنجلترا في الصيف المقبل.

في المقابل أوضحت ”موندو ديبورتيفو“ أن ريال مدريد ما زال يراقب موقف بوغبا، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا.

ولم يتخذ فلونتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد خطوات جدية نحو التعاقد مع بوغبا حتى الآن رغم رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للميرينغي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي.