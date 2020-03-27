عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”إنهم لا يخذلوننا“.. تير شتيغن أولوية.. وفي الخطوط الأمامية (صور)

شكّل انتشار فيروس كورونا ومكافحته من طرف الدول الأوروبية والعربية وأخبار الانتقالات، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بمصير الدوريات الأوروبية في إيطاليا وإسبانيا، وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم والأندية فيما يخص تقليص الرواتب وفترة التعاقدات.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مبادرة لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال ولاعب كرة السلة الإسباني باو غاسول لجمع تبرعات وكتبت ”إنهم لا يخذلوننا أبدا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مشكلة تقليص رواتب اللاعبين في برشلونة، وكتبت ”توتر بسبب تقليص الرواتب“.

كما تحدثت عن سوق الانتقالات وكتبت ”برشلونة يرغب في بيع بريثويث مقابل 18 مليون يورو“ و“بايرن يضع تير شتيغن كأولوية“ و“ريال مدريد يرغب في التعاقد مع بول بوغبا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مصير البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ وكتبت ”كوتينيو أولوية الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما تحدثت عن مبادرة رياضيين إسبان لجمع تبرعات وكتبت ”نادال وغاسول متضامنون“.

كما اهتمت بقرار برشلونة بشأن تقليص الرواتب وكتبت ”برشلونة يطبق قانون البطالة المؤقتة“.

أس

ركزت الصحيفة على العاملين في القطاعات التي تحارب فيروس كورونا في إسبانيا، وخصوصا الطاقم الطبي وكتبت ”في الخطوط الأمامية“.

كما تحدثت عن اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم وكتبت ”الفيفا يناقش تمديد العقود وفترة التعاقدات“.

كما اهتمت ببرشلونة وتقليص الرواتب وكتبت ”برشلونة يطبق قانون تقليص الرواتب على العاملين واللاعبين“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على وفاة مدرب منتخب فرنسا السابق ميشيل هيدالغو الفائز بلقب أمم أوروبا 1984 وكتبت ”بالدموع“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الجدل الدائر بين الأندية حول الدوري الإيطالي وكتبت ”اشتباك حول الهاربين“.

كما أجرت حوارا مع راؤول ألبيول مدافع فياريال الإسباني والمدافع السابق لنابولي.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والذي أصر على استكمال الدوري الإيطالي وكتبت ”الدوري الإيطالي بأي ثمن“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على خطاب الملك السعودي للعالم وكتبت ”الملك للعالم: واثقون بتجاوز الأزمة“.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت عن النصر ”النصر يعيد الغنام“ وعن الهلال ”العبود: الهلال بطل الموسم“.

واهتمت بفيروس كورونا وكتبت ”أصحاب الاختصاص: هذه حلول أزمة كورونا“.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على فيروس كورونا وكتبت ”آسيا تتحد ضد كورونا“.

كما تحدثت عن مشاركة رابطة الدوري الإماراتي في لقاء للدوريات العالمية وكتبت ”الرابطة تشارك عن بعد في منتدى الدوريات العالمية“.

وتحدثت أيضا عن موقف الدوري الإماراتي وكتبت ”اجتماع أبريل يحدد موقف دورينا“.

الصحيفة اهتمت بملف دولي وكتبت ”الاتحاد الإيطالي يرفض منح اللقب ليوفنتوس“ و“دراسة إقامة طواف فرنسا دون جمهور“.