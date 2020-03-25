سوشيال ميديا الرياضة: دي بروين يمارس التمارين مع أولاده.. فينيسوس يشارك في ”تيك توك“

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كيفين دي بروين يمارس التمارين مع أولاده

نشر كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يؤدي بعض التمارين الرياضية برفقة أولاده، وعلق اللاعب، قائلًا: ”يوم مبدع مع الأطفال“.

ريسي غيمس يدعو لدعم الجمعيات الخيرية

نشر رييس غيمس لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ تحت شعار وحدة كرة القدم، وعلق اللاعب، قائلًا: في الأوقات الصعبة دعونا نتحد وندعم الجمعيات الخيرية المحلية والمجتمعات المحلية التي تحتاج إلى مساعدتنا الآن، أنا أتبرع لحالات الطوارئ الوطنية.

ديبالا يطمئن الجمهور على حالته الصحية

نشر بابلو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من داخل الحجر الصحي بعد مرور 3 أيام على العلاج، وعلق اللاعب، قائلًا: ”نحن بخير“.

سيرجيو روبيرتو يقدم إعلانًا جديدًا

نشر سيرجيو روبيرتو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع مجموعة من الأحذية كدعاية لإحدى الشركات الرياضية، وعلق اللاعب قائلًا: بصفتي مشجعًا كبيرًا للشركة، أود أن أقدم زوجًا جديدًا من الأحذية الرياضية لأحدكم، تحتاج فقط إلى: -إشارة الأصدقاء – مثل الصورة – اتبع حسابي سيتم الإعلان عن الفائز يوم الجمعة“.

فينيسوس يشارك في برنامج التيك توك

نشر البرازيلي فينيسوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلق اللاعب، قائلًا:“ تعلم استخدام برنامج التيك توك بدموع الفرح وكل شيء على ما يرام، تابعنا هناك“.

Aprendendo a usar o Tik Tok ???? e ficou tudo bem com o mini Vini hahahaha segue nós lá… #FiqueEmCasa #QuedateEnCasa #StayAtHome pic.twitter.com/Kpc2e98Gue — Vinicius Jr ⚡️ (@viniciusjr) March 25, 2020

هاري ماغواير يتدرب منفردًا في عزلته

نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يداعب الكرة، وعلق اللاعب، قائلًا: ”عندما تكون في عزلة ولم تحصل على أصدقاء لتمريرها“.

When in isolation and got no friends to pass to ????????‍♂️⚽️❤️ pic.twitter.com/qLwruj5gxq — Harry Maguire (@HarryMaguire93) March 25, 2020

بابلو سارابيا يطلب ترشيح أعمال فنية له

نشر بابلو سارابيا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يمارس لعبة تنس الطاولة، وعلق اللاعب، قائلًا:“ماذا تفعل لرعاية نفسك خلال هذه الفترة؟ أي توصية خاصة لفيلم أو مسلسل؟ استخدم الفريق المضيف حتى أتمكن من قراءتك“.

???????? Que faites-vous pour vous occuper chez vous pendant cette période ? Une recommandation particulière de film ou série ?

Utilisez le #hometeam pour que je puisse vous lire !!@adidas #hometeam #creadoconadidas pic.twitter.com/CveN87Bjdk — Pablo Sarabia Garcia (@Pablosarabia92) March 25, 2020

فينالدوم يستقبل أسئلة الجماهير

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أعلن من خلاله استقبال أسئلة الجماهير للرد عليها، وعلق اللاعب، قائلًا: ”سأقوم باستقبال الأسئلة غدًا، لذا أسألني أسئلتك وسأعاود الاتصال بك قريبًا“.

I’ll be doing a Q&A on @LFC ‘s IG Stories tomorrow! So drop me your questions and I’ll get back to you soon ???? pic.twitter.com/Nt7vYMtFZ4 — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) March 25, 2020

راشفورد يهنئ جادون سانشو بعيد ميلاده

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة جادون سانشو بمناسبة عيد ميلاده، وعلق اللاعب، قائلًا: ”كل عام وأنت بخير“.

مجدي أفشة يذهب إلى مسقط رأسه

نشر مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في مسقط رأسه بين أهله، وعلق اللاعب، قائلًا: ”يوم جميل مع أطيب ناس في الدنيا وأحلى كوباية شاي“.