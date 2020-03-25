صحيفة: 5 من لاعبي برشلونة قد تشملهم صفقة مارتينيز

يبحث برشلونة عن طريقة لتسهيل تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي لذلك من المتوقع أن يدخل ضمن الصفقة العديد من لاعبي النادي الكتالوني وفقًا لصحيفة ”كورييري ديللو سبورت“ الإيطالية.

ولا يبدو إنتر ميلان راغبًا في السماح لمهاجمه البالغ من العمر 22 عامًا بالرحيل بسهولة، بينما يتطلع برشلونة لضم اللاعب ليكون خليفة لويس سواريز في المستقبل القريب.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إنتر قيم مهاجمه بنحو 150 مليون يورو، بينما لا يبدو على استعداد لدفع هذا الرقم لأن خزائن النادي، مثل معظم الأندية الأوروبية حاليًا، تعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب توقف النشاط جراء وباء فيروس كورونا.

ولا يجد برشلونة حلًا سوى ضم لاعب أو اثنين من فريقه للصفقة وقد تم طرح عدة أسماء لاعبين على الطاولة جميعهم لديه النية للرحيل عن النادي بالفعل.

ووفقًا لـ“كورييري ديللو سبورت“ فإن من المرشحين للانضمام للصفقة: نيلسون سيميدو، وآرثر ميلو، وأرتورو فيدال، وكارليس ألينا، وجان كلير توديبو.

وطلب سيميدو وفيدال رحيلهما في الماضي، بينما تمت إعارة ألينا، وتوديبو، إلى بيتيس وشالكة على الترتيب، بينما ميلو ظهر اسمه لأول مرة بشأن رحيله عن برشلونة.

ولا تبدو الصفقة سهلة على الإطلاق في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في إيطاليا وإسبانيا بالفعل وتسببه في العديد من الصعوبات الاقتصادية للبلدين.

وعلى الرغم من كل شيء، من المعروف جيدًا أن مارتينيز أحد الأهداف ذات الأولوية لقادة برشلونة، ويتطلع اللاعب ذاته ليكون إلى جوار مواطنه ليونيل ميسي في كامب نو، وكانت عملية انتقاله إلى برشلونة تسير بسلاسة قبل اجتياح وباء كورونا العالم خاصة إيطاليا وإسبانيا، ما أدى لتوقف النشاط الرياضي في البلدين وتأثر الناديين ماليًا بالأضرار الاقتصادية للوباء.