آخر التطورات الصحية للأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس وصديقته بعد إصابتهما بفيروس كورونا

تحدثت أوريانا ساباتيني صديقة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس عن وضعهما الصحي بعد إصابتهما بفيروس كورونا مؤكدة أنهما في وضع جيد بعدما مرا بفترة صعبة في الأيام الماضية.

وأكدت ساباتيني أن اختبارات تنتظرهما يوم 31 آذار/ مارس الحالي لمعرفة تطور حالتهما الصحية وإمكانية شفائهما من فيروس كورونا.

وكتبت ساباتيني: ”حاليا نحن في تحسن، قبل يومين أو ثلاثة كنت في وضع مؤلم“.

وأضافت صديقة باولو ديبالا: ”نحن في حجر صحي منذ 9 أيام والأطباء أخبرونا أنهم سيجرون اختبارات جديدة يوم 31 مارس، وفي انتظار ذلك الأطباء طلبوا منها الراحة وأعطونا فيتامينات“.

وشرحت أوريانا ساباتيني الأعراض التي جاءتها رفقة باولو ديبالا وكتبت: ”كانت كمن تشعر بنزلة برد قادمة، من بعد شعرت بالألم في كل جسدي والتعب، لم ترتفع حرارتي لكوني كنت أقيسهما دائما ورئتاي كانتا تصدران صوتا غريبا، وبعدها ديبالا شعر بنفس الأشياء وبدأ يحس بالألم“.

وكان باولو ديبالا قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا رفقة صديقته ليكون ثالث لاعب من يوفنتوس يصاب بالفيروس بعد المدافع الإيطالي دانييل روجاني والفرنسي بليس ماتويدي.