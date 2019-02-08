ديبالا يعتذر عن سوء تصرفه خلال مباراة يوفنتوس وبارما

اعتذر الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، عما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام ضيفه بارما (3-3)، الأسبوع الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وترك ديبالا مقاعد البدلاء قبل نهاية اللقاء متوجهًا إلى غرفة تبديل الملابس، تعبيرًا عن غضبه بسبب عدم مشاركته في المباراة.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” أن النجم الأرجنتيني حضر إلى تدريبات الفريق، ليلة أمس، واعتذر لزملائه وجميع أفراد الجهاز الفني قبل بدء التحضيرات لمواجهة مضيفه ساسولو، يوم الأحد المقبل.

ويتربع يوفنتوس على عرش صدارة الكالتشيو، برصيد 60 نقطة، متقدمًا بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي.