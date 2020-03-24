أتلانتا الإيطالي يعلن أول إصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه

أصيب ماركو سبورتيلو حارس مرمى أتلانتا بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين من لاعبي دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى 15، اليوم الثلاثاء.

وقال نادي أتلانتا في بيان:“لا تظهر الأعراض حاليًا على ماركو“.

وأضاف:“ستنتهي فترة الحجر الصحي التي يخضع لها ماركو وجميع لاعبي الفريق الأول في 27 مارس“.

وإيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية المتضررة من وباء كورونا، ووصل عدد الوفيات إلى 6820، اليوم الثلاثاء، وهو الأعلى في العالم.

وتعد منطقة بيرغامو الأكثر تضررًا في إيطاليا وسجلت 6728 حالة إصابة.

وقال جيورجيو جوري رئيس بلدية بيرغامو، إن مباراة أتلانتا ضد فالنسيا في استاد سان سيرو في ميلانو يوم 19 فبراير/ شباط، بدوري أبطال أوروبا، والتي حضرها نحو 40 ألف مشجع، ساهمت في انتشار العدوى في بيرغامو.

وقال جوري للصحفيين، اليوم الثلاثاء:“كان الاستاد متكدسًا بالجماهير ثم انتقل الزحام إلى الحانات، وبالتأكيد شهدت هذه الليلة أعلى معدل للعدوى بين الناس“.

وكان سبورتيلو على مقاعد البدلاء في هذه المباراة، وقال فالنسيا، الأسبوع الماضي، إن أكثر من ثلث لاعبي وأعضاء طاقم الفريق الإسباني ثبتت إيجابية عيناتهم في فحوص كورونا منذ رحلته إلى إيطاليا.

وظهرت 3 حالات إصابة مؤكدة لدى فريق يوفنتوس بطل إيطاليا، وتخص اللاعبين: باولو ديبالا، وبليز ماتودي، ودانييلي روغاني، كما أصيب 3 لاعبين من فيورنتينا، وآخر من فيرونا، ولاعب في ميلان، و6 من سامبدوريا.