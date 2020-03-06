 جدل في إيطاليا بعد تساؤل أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس عن حق أتلانتا في المشاركة بدوري أبطال أوروبا – إرم نيوز‬‎

جدل في إيطاليا بعد تساؤل أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس عن حق أتلانتا في المشاركة بدوري أبطال أوروبا

جدل في إيطاليا بعد تساؤل أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس عن حق أتلانتا في المشاركة بدوري أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

تساءل أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس بشأن حق منافسه المحلي المغمور أتلانتا في المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قائلا إنه يفتقر للتاريخ الدولي.

وتسببت تصريحاته في رد عنيف من رئيس بلدية بيرغامو معقل فريق أتلانتا، الذي أكد أن الفريق استحق مكانه في البطولة ”بالعرق والخيال“.

ويشارك أتلانتا، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، في دوري الأبطال لأول مرة وتأهل إلى دور الـ16 في واحدة من أبرز نتائج المسابقة.

وبدا أنيلي، وهو رئيس اتحاد الأندية الأوروبية، يشير إلى أن أداء الفرق في الدوري يجب ألا يكون كافيا لمشاركتهم في البطولة الأبرز في القارة.

وأبلغ أنيلي، مؤتمرا صحفيا في لندن نقلته وسائل إعلام إيطالية ”لدي احترام كبير لما يفعله أتلانتا، لكن دون التاريخ الدولي والأداء الرياضي الرائع فهو يشارك مباشرة في بطولة الأندية الأبرز في أوروبا. هل هذا صائب أم لا؟“.

وأضاف ”ثم أنني أفكر في روما الذي ساعد إيطاليا في الحفاظ على تصنيفها (ضمن البطولات الأوروبية) في السنوات الأخيرة… وخاض موسما سيئا (في 2018/2019) وخرج (من دوري الأبطال) وخسر ما يتعلق بحصوله على الأموال. نحن أيضا بحاجة لحماية الاستثمارات والتكاليف“.

وقدم اتحاد الأندية الأوروبية اقتراحا هذا الموسم بمنح أماكن دائمة إلى 24 من بين 32 في دور المجموعات بالبطولة لكنه قوبل بمعارضة كبيرة.

ولم يرد أتلانتا على تصريحات أنيلي، لكن جيورجيو جوري رئيس بلدية بيرغامو كان من تحدث عن الأمر.

وكتب في ”تويتر“ ”احترم أندريا أنيلي لكنني لا أتفق معه حقا. بدلا من الأغنياء والنخبة فأنا أفضّل النتائج على أرض الملعب وجدارة الممثل الوحيد للمقاطعة الذي اكتسب مكانه في أوروبا بالعرق والخيال. هذا ما يُطلق عليه رياضة“.

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