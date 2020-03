جدل في إيطاليا بعد تساؤل أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس عن حق أتلانتا في المشاركة بدوري أبطال أوروبا

تساءل أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس بشأن حق منافسه المحلي المغمور أتلانتا في المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قائلا إنه يفتقر للتاريخ الدولي.

وتسببت تصريحاته في رد عنيف من رئيس بلدية بيرغامو معقل فريق أتلانتا، الذي أكد أن الفريق استحق مكانه في البطولة ”بالعرق والخيال“.

ويشارك أتلانتا، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، في دوري الأبطال لأول مرة وتأهل إلى دور الـ16 في واحدة من أبرز نتائج المسابقة.

وبدا أنيلي، وهو رئيس اتحاد الأندية الأوروبية، يشير إلى أن أداء الفرق في الدوري يجب ألا يكون كافيا لمشاركتهم في البطولة الأبرز في القارة.

وأبلغ أنيلي، مؤتمرا صحفيا في لندن نقلته وسائل إعلام إيطالية ”لدي احترام كبير لما يفعله أتلانتا، لكن دون التاريخ الدولي والأداء الرياضي الرائع فهو يشارك مباشرة في بطولة الأندية الأبرز في أوروبا. هل هذا صائب أم لا؟“.

وأضاف ”ثم أنني أفكر في روما الذي ساعد إيطاليا في الحفاظ على تصنيفها (ضمن البطولات الأوروبية) في السنوات الأخيرة… وخاض موسما سيئا (في 2018/2019) وخرج (من دوري الأبطال) وخسر ما يتعلق بحصوله على الأموال. نحن أيضا بحاجة لحماية الاستثمارات والتكاليف“.

وقدم اتحاد الأندية الأوروبية اقتراحا هذا الموسم بمنح أماكن دائمة إلى 24 من بين 32 في دور المجموعات بالبطولة لكنه قوبل بمعارضة كبيرة.

ولم يرد أتلانتا على تصريحات أنيلي، لكن جيورجيو جوري رئيس بلدية بيرغامو كان من تحدث عن الأمر.

وكتب في ”تويتر“ ”احترم أندريا أنيلي لكنني لا أتفق معه حقا. بدلا من الأغنياء والنخبة فأنا أفضّل النتائج على أرض الملعب وجدارة الممثل الوحيد للمقاطعة الذي اكتسب مكانه في أوروبا بالعرق والخيال. هذا ما يُطلق عليه رياضة“.

Rispetto Andrea Agnelli ma proprio non sono d’accordo. All’élite dei ricchi e famosi preferisco di gran lunga l’esito del campo e il merito di chi, pur rappresentando “solo” una città di provincia, l’Europa s’è l’è guadagnata con sudore e fantasia. Si chiama SPORT. #GoAtalantaGo pic.twitter.com/9QdPa0LQoN — Giorgio Gori (@giorgio_gori) March 5, 2020

I have deleted a tweet that criticised Andrea Agnelli’s comments on Atalanta from today’s FT Business of Football Summit in London because, having listened to the entire interview, he was taken massively out of context & I was wrong 1/5 — Adam Digby (@Adz77) March 5, 2020

Juventus President Andrea Agnelli caused controversy by suggesting Atalanta shouldn’t have access to the Champions League “without international history and thanks to just one great season.” https://t.co/tpqyD36NDr #UCL #Juventus #Atalanta #SerieA pic.twitter.com/aFlX5IpJEC — footballitalia (@footballitalia) March 5, 2020