يويفا يقرر إقامة مباراة فالنسيا وأتلانتا بدوري أبطال أوروبا دون جمهور

أكد فريق أتلانتا الإيطالي أن مباراته خارج أرضه أمام فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الثلاثاء، ستلعب خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف فيروس كورونا بأوامر من وزارة الصحة الإسبانية.

وأوضح أتلانتا، المنتمي لمدينة بيرغامو شمال إيطاليا، أنه تسلم خطابًا من الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) يقول فيه:“ستقام المباراة، ولكن يجب أن تلعب خلف أبواب مغلقة دون حملة تذاكر“.

وقال النادي إن كل مشجعيه الذين اشتروا تذاكر للمباراة في إياب دور الـ8 ستعاد إليهم أموال التذاكر.

وفاز أتلانتا، الذي يشارك لأول مرة في دوري الأبطال، 4/1 في لقاء الذهاب على أرضه.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية، يوم الثلاثاء، أن المباريات المتوقع أن تجذب جماهير من مناطق مصنفة بأنها خطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، مثل شمال إيطاليا، ستقام دون حضور الجماهير.

❗️ Comunicato @UEFA: @valenciacf – #Atalanta si giocherà a porte chiuse.

???? #UEFA confirms: #UCL Ro16 2nd leg #VCFAtalanta will be played behind closed doors.https://t.co/I0cydpegTN

