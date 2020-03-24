إنتر ميلان يثق بعدم رحيل لاوتارو مارتينيز في الميركاتو الصيفي

يعتقد إنتر ميلان أنه لا يوجد أي نادٍ في أوروبا قادر على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد مهاجمه الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز حتى برشلونة الذي يسعى خلفه منذ شهور طويلة.

ولا شك أن تفشي وباء فيروس كورونا في العالم أثر بشدة على اقتصاديات الأندية الأوروبية المتضررة من الفيروس، إذ تجري أندية أوروبا الكبرى اتصالات مستمرة حاليًا للتفاوض بشأن كيفية التغلب على الآثار الاقتصادية للفيروس والذي تسبب بتوقف النشاط في كل بلدان أوروبا الكبرى.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، إن العواقب الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثرت بشكل كامل على سوق الانتقالات المقبل، ومن غير المحتمل أن تحدث صفقات ضخمة هذا الصيف.

وبناءً على ذلك يرى إنتر ميلان أنه لا يوجد أي فريق قادر على دفع 111 قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا.

وقال الصحفي الإيطالي فيليبو ترامونتانا، المتخصص في أخبار إنتر ميلان، إن“النيراتزوري“ يعتقد أنه من الصعب الاحتفاظ بلاوتارو سنة أخرى في ميلانو، لكن كل شيء سيكون مختلفًا من الآن فصاعدًا وهم واثقون من أنه يمكنهم الاعتماد على الأرجنتيني لموسم واحد آخر على الأقل.

وحال دفع أي نادٍ الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، يبدو أن إنتر قد اختار بالفعل بديله وهو الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني، البالغ من العمر 24 عامًا.