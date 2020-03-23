أخبار ريال مدريد وبرشلونة: بايرن ميونخ يستهدف تير شتيغن.. وإنتر ميلان يصدم البلوغرانا

تصدر عنوان مفاوضات الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن برشلونة الإسباني مع فريق بايرن ميونيخ المشهد في أهم الأخبار الرياضية العالمية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أهم وأبرز الأخبار الرياضية في أبرز الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس:

بايرن ميونخ يهدد برشلونة بمفاوضات تير شتيغن

يراقب نادي بايرن ميونخ الألماني حارس مرمى برشلونة الإسباني مارك تير شتيغن نجم الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن تير شتيغن تلقى عرضا بالفعل من جانب بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات بايرن ميونخ تهدد فكرة تمديد عقد الحارس مع برشلونة خلال الموسم الجديد.

وغازل الظهير ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول الإنجليزي برشلونة الإسباني بعدما أكد عبر تصريحات صحفية أن البارسا له مكانة خاصة في قلبه.

إنتر يرفض عرض برشلونة لبيع لاوتارو

رفض نادي إنتر ميلان الإيطالي عرضا من برشلونة الإسباني لبيع لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم النيراتزوري في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية أن انتر يرغب في الحصول على مبلغ 110 ملايين يورو للاستغناء عن خدمات لاوتارو.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة عرض 70 مليون يورو بجانب رحيل الثنائي نيلسون سيميدو وأرتور فيدال إلى إنتر ميلان.

باريس يقترب من إقالة توخيل

اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من إقالة المدرب الفرنسي توماس توخيل بحسب تقارير صحفية فرنسية.

وأكدت شبكة ”توتو سبورت“ أن إدارة باريس ترغب في التعاقد مع ماسيمو آليغري مدرب يوفنتوس الأسبق أو سيموني إنزاغي لخلافة توخيل.