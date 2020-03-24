عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. تأجيل النهائيات القارية ومصير الأولمبياد وسوق الانتقالات

شكّل إيقاف كرة القدم في إسبانيا وتأجيل النهائيات القارية لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا ومصير الدوري الإيطالي والألعاب الأولمبية طوكيو 2020 العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار الانتقالات والأندية السعودية وذكرى وفاة الأسطورة الهولندي يوهان كرويف.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حاجة ريال مدريد لقلب هجوم وكتبت: ”عندما يحدث كل هذا ريال مدريد يبحث عن رقم 9“.

كما تحدثت عن تصريحات جوليان لوبيتيجي مدرب إشبيلية بشأن انتشار فيروس كورونا في إسبانيا والخوف من وصول حالة إيطاليا.

وتحدثت أيضا عن اتفاق الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري على تعليق كرة القدم وكتبت: ”دون دوري حتى تسمح السلطات“.

الصحيفة اهتمت بتأجيل نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي وكتبت: ”الاتحاد الأوروبي يؤجل النهائيات“.

سبورت

ركزت الصحيفة على اتفاق الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني على تعليق كرة القدم لأجل غير مسمى وكتبت: ”كرة القدم ترتجف“.

كما تحدثت عن ذكرى رحيل يوهان كرويف وكتبت: ”الذكرى الرابعة لرحيل يوهان كرويف“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو لاعب سبورتينغ براغا الذي تعاقد معه برشلونة وكتبت: ”ترينكاو: أتطلع للعب بجوار ميسي“.

كما تحدثت عن قرار الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني بتعليق كرة القدم لأجل غير مسمى.

الصحيفة اهتمت بطلبات إنتر ميلان للتخلي عن مهاجمه الأرجنتيني لوتارو مارتنيز لبرشلونة وكتبت: “ لوتارو: إنتر ميلان يطلب 70 مليون يورو بالإضافة لفيدال وسيميدو“.

كما تحدثت عن إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020.

آس

ركزت الصحيفة على عدة رياضيين إسبان يبحثون عن التتويج الأولمبي الأخير وكتبت: ”إنهم يستحقون الميدالية الأخيرة“.

كما أجرت حوارا مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني وتحدثت عن تعليق كرة القدم وتأجيل النهائيات الأوروبية وكتبت: ”الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري والاتحاد الأوروبي تؤجل المنافسات لأجل غير مسمى“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على استسلام اللجنة الأولمبية الدولية لطلبات تأجيل طوكيو 2020 وكتبت: ”انحنى قادة الأولمبياد لما لا مفر منه وسوف يؤجلون ألعاب طوكيو 2020“.

كما تحدثت عن مبادرة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قام بتوصيل عدة طلبات لمسنين وكتبت: ”توصيل مميز“.

كما تحدثت عن بقاء نجوم الدوري الإنجليزي في منازلهم بسبب فيروس كورونا وكتبت: ”وحدي بالمنزل“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على كرة القدم الفرنسية وغياب قرارات من مجلس الاتحاد الفرنسي وكتبت: ”المجلس الشبح“.

كما تحدثت عن ذكرى رحيل الهولندي الطائر يوهان كرويف وكتبت: ”كرويف الأسطورة الحية“.

الصحيفة اهتمت بالألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وكتبت عن رأي الفرنسيين بتأجيلها لسنة كاملة.

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على حياة أطراف كرة القدم بعيدا عن المنافسة من خلال شهاداتهم وكتبت: ”حياتهم في حالة شرود“.

كما اهتمت بذكرى رحيل يوهان كرويف ورواتب النجوم في أزمة التوقف بسبب فيروس كورونا وكتبت: ”رواتب النجوم“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وإمكانية عودته للمنافسة في ظل التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا وكتبت: ”الدوري الإيطالي ينطلق من الصفر“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنها حظر التجول وكتبت: ”صمت ينبض بالوعي“.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن النصر: ”فيتوريا يطالب اللاعبين بالفيديو“، وعن الهلال: ”رازفان يكلف مساعديه بالاستشارات“.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على اللجنة الأولمبية الإماراتية وكتبت: ”أحمد بن محمد: سلامة المجتمع على رأس أولويات الأولمبية“.

كما تحدثت عن الرياضات الإلكترونية في فترة توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا وكتبت: ”الرياضات الإلكترونية الملجأ في زمن الكورونا“.

كما اهتمت بمصير المسابقات في الإمارات وكتبت: ”(المحترفين) تناقش سيناريوهات الموسم“.

كما نشرت قصة من إيطاليا حول فيروس كورونا وكتبت: ”500 مشجع ضحية كوفيد في مباراة بإيطاليا“.