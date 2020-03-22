بعد إخفاقه مع إنتر ميلان.. مانشستر يونايتد يحسم مستقبل أليكسيس سانشيز

حددت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي موقفها من عودة النجم التشيلي أليكسيس سانشيز للفريق في الموسم المقبل.

ويقضي سانشيز البالغ من العمر 31 عاما الموسم الحالي معارا إلى إنتر ميلان الإيطالي، ويستعد للعودة من جديد للشياطين الحمر.

موقف مانشستر يونايتد

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن مانشستر يونايتد مازال يريد التخلص من أليكسيس، حيث يمر سانشيز بأوقات صعبة مع إنتر ميلان خلال الموسم الحالي ما يعني أن النادي الإيطالي لن يطلب شراء اللاعب بصورة نهائية.

وفشل سانشيز في إثبات وجوده مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه للفريق في 2018 حيث سجل 5 أهداف فقط قبل الخروج معارا للنيراتزوري.

وعلى الرغم من البداية الجيدة لسانشيز هذا الموسم في الدوري الإيطالي، إلا أنه فشل في تطوير مستواه على عكس الثنائي روميلو لوكاكو وآشلي يونغ.

ويسعى أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد وإد وودوارد الرئيس التنفيذي للتخلص من سانشيز.

توفير السيولة

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن سانشيز يتقاضى راتبا كبيرا يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في مانشستر يونايتد.

ويسعى مانشستر يونايتد لتوفير راتب سانشيز المرتفع، لتوفير سيولة كافية لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل ارتفاع القيمة السوقية للاعبين المستهدفين من مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني ستكلف مانشستر يونايتد ما يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

كما تصل قيمة انتقال جاك غريليش لاعب أستون فيلا إلى 60 مليون جنيه إسترليني، بينما أشارت تقارير إلى أن توتنهام هوتسبير مستعد للاستماع للعروض المقدمة لهاري كين هداف الفريق، الذي تصل قيمته السوقية إلى 150 مليون جنيه إسترليني.