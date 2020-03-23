نابولي يتراجع عن استئناف تدريباته ويعلق نشاطه لأجل غير مسمى

تراجع نابولي الإيطالي عن قرار استئناف تدريباته الذي كان مقررا يوم الأربعاء المقبل ليقرر تعليق الأنشطة الرياضية في النادي إلى أجل غير مسمى.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”سيتم تحديد موعد استئناف التدريبية وفقا لتطور حالة الطوارئ الصحية فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وكان نابولي قد أعلن قبل أيام استئناف تدريباته يوم الأربعاء المقبل بجلسة صباحية رغم الحجر الصحي المفروض على البلاد بالكامل.

وتوقف النشاط الرياضي في إيطاليا حتى الثالث من أبريل/ نيسان المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا، ما أثار شكوكا حول إمكانية استكمال مباريات الموسم الحالي.

ومن المرجح أن يستمر التعليق نظرا لأن إيطاليا أصبحت أعلى بلاد العالم في الوفيات والإصابات جراء الفيروس، وتجاوزت الأرقام التي حققتها الصين منشأ الفيروس.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الإثنين، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 602 إلى 6077 شخصا في المجمل وذلك في أقل زيادة منذ يوم الخميس، ما يدل على توجه واضح للانخفاض.

وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في إيطاليا ارتفع إلى 63927 بالمقارنة مع 59138 بزيادة نسبتها 8% وهي أدنى نسبة منذ ظهور الفيروس في 21 فبراير/ شباط الماضي.