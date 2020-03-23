سوشيال ميديا الرياضة.. بوغبا يستشهد بحديث الرسول.. ولينغارد يتحدى الحاقدين

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
بوغبا يستشهد بحديث الرسول عن المرأة
نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صور له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة صديقته ووالدته، واستشهد اللاعب بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل المرأة قائلا: ”جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. (رواه البخاري، المسلم) عيد أم سعيد إذا كان لا يزال لديك أم تخبرها أنك تحبها وتشكرها على كل شيء وتصليها دائمًا
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⠀ A man came to the Prophet and said, ‘O Messenger of God! Who among the people is the most worthy of my good companionship? The Prophet (PBUH) said: Your mother. The man said, ‘Then who?’ The Prophet said: Then your mother. The man further asked, ‘Then who?’ The Prophet said: Then your mother. The man asked again, ‘Then who?’ The Prophet said: Then your father. (Bukhari, Muslim) Happy Mother’s Day if you still have a mother tell her that you love her and thanks her for everything and always pray her no matter what ❤️????????
لينغارد يتحدى الحاقدين
نشر جيسي لينغارد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء استعراضه مهاراته الخاصة بالمناديل، وعلق اللاعب قائلا: ”الحاقدين سيقولون إنه مزيف“.
غاريث بيل يمارس رياضة الغولف
نشر غاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يمارس رياضة الغولف داخل منزله وعلق اللاعب قائلا: ”حفرة واحدة“.
كروس يعلن الفائز بتحدي البقاء في المنزل
نشر توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لمهارات أحد الأطفال ضمن تحدي البقاء بالمنزل، وعلق اللاعب قائلا: ”اليوم الثاني، اليوم مع القليل من المساعدة بالنسبة لي، حددني في قصصك لمقاطع الفيديو الخاصة بك، الفائز بالأمس روبرت، تهانينا“. https://www.instagram.com/p/B-E1grJKDSH/?utm_source=ig_web_copy_link
فاردي يتحدى الصحفيين
نشر جيمي فاردي لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يؤدي تدريبا جديدا، وتحدى اللاعب قائلا: ”تحدي الاثنين، هذه المرة للصحفيين على الأرض يضحكون لا تعبئته“.
A Monday challenge… this time for the Journalists???????? no bottling it!! ???? @stujames75 @RobDorsettSky @lauriewhitwell @SamWallaceTel @RobTannerLCFC @henrywinter pic.twitter.com/9OiYw5FJpa
— Jamie Vardy (@vardy7) March 23, 2020
بيكيه يتجه للعبة التنس
نشر جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يداعب المناديل بمضرب التنس، وتحدى اللاعب زملاءه فابريغاس وبويول في تكرار ذلك
Thanks @AndreyRublev97 ????????
Your turn! @marcmarquez93 @cesc4official @DjokerNole @Carles5puyol #StayHome #20TouchChallenge pic.twitter.com/INX8OWMFnE
— Gerard Piqué (@3gerardpique) March 23, 2020
فينالدوم يتفوق في تنس الطاولة
نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يلعب تنس الطاولة، وعلق اللاعب قائلا: ”هل تعتقد أنك ستهزمني؟
Do you think you’d beat me? ???????? pic.twitter.com/dkjI31umge
— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) March 23, 2020
ماتويدي يوضح حقيقة ما يحدث في إيطاليا
نشر بليز ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ شرح من خلاله تجربته في إيطاليا وحقيقة الأخبار المتداولة، وعلق اللاعب قائلا: ”مساعدة مهنة الطب والبحوث من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو“.
Aider le corps médical et la recherche en regardant des vidéos ???????? https://t.co/Aa6iCDg7Gf#StraightFromTheAthletes #StraightToTheHeroes pic.twitter.com/GP77RqZhlq
— Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) March 23, 2020
أزارو يستجيب لمبادرة ملك المغرب
نشر وليد أزارو لاعب نادي الاتفاق السعودي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ للتحويلات البنكية التي قام بها اللاعب لدعم مصابي فيروس كورونا بالمغرب، وعلق أزارو قائلا: ”السلام عليكم، لم اعتد مشاركة صور لأعمال خيرية قمت بها في السابق لإيماني بأنه من المفروض في فعل الخير التستر.. لكنني أشارككم هذه الصور من مبادرة إعالة العائلات لوجه الله تعالى حتى تفوت هذه المحنة، و ثانيا خصصت مبلغًا ماليا لصندوق الدعم الذي خصصه صاحب الجلالة لتجاوز هذه المحنة، كما شاركت في تحدي الفنانين والمشاهير للقيام بالمثل في فعل الخير، الهدف كان أولا تحفيز أناس آخرين على المساهمة بما استطاعوا لنتجاوز هذه المحنة“.
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السلام عليكم لم اعتاد مشاركة صور كهاته لأعمال خيرية قمت بها في السابق لإيماني بأنه من المفروض في فعل الخير التستتر .. لكنني أشارككم هذه الصور من مبادرة إعالة العائلات لوجه الله تعالى حتى تفوت هذه المحنة.و ثانيا خصصت مبلغًا ماليا لصندوق الدعم الذي خصصه صاحب الجلالة لتجاوز هذه المحنة … كما شاركت في تحدي الفنانين و المشاهير للقيام بالمثل في فعل الخير.. الهدف كان أولا تحفيز أناس آخرين على المساهمة بما استطاعو لنتجاوز جميعا هاته المحنة #كان_الله_في_عون_العبد_مادام_العبد_في_عون_أخيه #خليك_فدارك #معاك_يا_بلادي