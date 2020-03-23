سوشيال ميديا الرياضة.. بوغبا يستشهد بحديث الرسول.. ولينغارد يتحدى الحاقدين

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بوغبا يستشهد بحديث الرسول عن المرأة

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صور له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة صديقته ووالدته، واستشهد اللاعب بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل المرأة قائلا: ”جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. (رواه البخاري، المسلم) عيد أم سعيد إذا كان لا يزال لديك أم تخبرها أنك تحبها وتشكرها على كل شيء وتصليها دائمًا

لينغارد يتحدى الحاقدين

نشر جيسي لينغارد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء استعراضه مهاراته الخاصة بالمناديل، وعلق اللاعب قائلا: ”الحاقدين سيقولون إنه مزيف“.

غاريث بيل يمارس رياضة الغولف

نشر غاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يمارس رياضة الغولف داخل منزله وعلق اللاعب قائلا: ”حفرة واحدة“.

كروس يعلن الفائز بتحدي البقاء في المنزل

نشر توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لمهارات أحد الأطفال ضمن تحدي البقاء بالمنزل، وعلق اللاعب قائلا: ”اليوم الثاني، اليوم مع القليل من المساعدة بالنسبة لي، حددني في قصصك لمقاطع الفيديو الخاصة بك، الفائز بالأمس روبرت، تهانينا“. https://www.instagram.com/p/B-E1grJKDSH/?utm_source=ig_web_copy_link

فاردي يتحدى الصحفيين

نشر جيمي فاردي لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يؤدي تدريبا جديدا، وتحدى اللاعب قائلا: ”تحدي الاثنين، هذه المرة للصحفيين على الأرض يضحكون لا تعبئته“.

بيكيه يتجه للعبة التنس

نشر جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يداعب المناديل بمضرب التنس، وتحدى اللاعب زملاءه فابريغاس وبويول في تكرار ذلك

فينالدوم يتفوق في تنس الطاولة

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يلعب تنس الطاولة، وعلق اللاعب قائلا: ”هل تعتقد أنك ستهزمني؟

Do you think you’d beat me? ???????? pic.twitter.com/dkjI31umge — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) March 23, 2020

ماتويدي يوضح حقيقة ما يحدث في إيطاليا

نشر بليز ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ شرح من خلاله تجربته في إيطاليا وحقيقة الأخبار المتداولة، وعلق اللاعب قائلا: ”مساعدة مهنة الطب والبحوث من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو“.

أزارو يستجيب لمبادرة ملك المغرب

نشر وليد أزارو لاعب نادي الاتفاق السعودي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ للتحويلات البنكية التي قام بها اللاعب لدعم مصابي فيروس كورونا بالمغرب، وعلق أزارو قائلا: ”السلام عليكم، لم اعتد مشاركة صور لأعمال خيرية قمت بها في السابق لإيماني بأنه من المفروض في فعل الخير التستر.. لكنني أشارككم هذه الصور من مبادرة إعالة العائلات لوجه الله تعالى حتى تفوت هذه المحنة، و ثانيا خصصت مبلغًا ماليا لصندوق الدعم الذي خصصه صاحب الجلالة لتجاوز هذه المحنة، كما شاركت في تحدي الفنانين والمشاهير للقيام بالمثل في فعل الخير، الهدف كان أولا تحفيز أناس آخرين على المساهمة بما استطاعوا لنتجاوز هذه المحنة“.